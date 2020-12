A doença misteriosa que está a mandar centenas para o hospital na Índia

Náuseas, convulsões e desmaios são alguns dos sintomas de uma estranha doença que já fez um morto e mandou para o hospital pelo menos 227 pessoas no estado indiano do Andhra Pradesh.

Os médicos estão a tentar perceber qual a origem desta doença misteriosa que atingiu sobretudo a cidade de Eluru durante o fim de semana e que coincide com a pandemia de covid-19.

A aproximar-se dos dez milhões de infetados e com mais de 140 mil mortos, a Índia é o segundo país do mundo mais atingido pela pandemia, com o Andhra Pradesh a ser um dos estados mais afetados - conta já com mais de 800 mil casos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas desta vez não é a covid a responsável por esta vaga de hospitalizações. Segundo o ministro da Saúde estadual, Alla Kali Krishna Srinivas, todos os pacientes que apresentaram estes sintomas testaram negativo para a covid.

"As pessoas que adoeceram, especialmente as crianças, começaram a vomitar subitamente depois de se queixarem de um ardor nos olhos. Alguns desmaiaram ou sofreram convulsões", explicou ao The Indian Express um médico do Hospital de Eluru.

Dos internados no fim de semana, 70 já tiveram alta, mas 157 continuam no hospital. As autoridades do estado já enviaram equipas médicas para a cidade para estudarem esta doença.

A covid não foi a única culpada que os testes realizados aos pacientes absolveram. "Afastámos a hipótese de se tratar de uma intoxicação pela via área ou por ingestão de água. É uma doença mistério e só análises laboratoriais ajudarão a revelar o que é", explicou Srinivas.

Apesar destas garantias, a oposição em Andhra Pradesh já exigiu um inquérito, afirmando-se convencida que se tratou de um intoxicação devido à contaminação do ar ou da água, como noticiou a BBC.