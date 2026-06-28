Áustria e Argélia qualificam-se para os 16 avos de final do Mundial e Messi volta a marcar

A Áustria e a Argélia conquistaram no sábado, 27 de junho, as últimas duas vagas nos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao empataram a três na terceira jornada do Grupo J, marcada por novo golo do argentino Lionel Messi.Em Kansas City, Marko Arnautovic (28 minutos), Marcel Sabitzer (55) e Sasa Kalajdzic (90+6) marcaram para os austríacos, enquanto Rafik Belghali (45) e Riyad Mahrez (60 e 90+3) faturaram para os africanos. .As coisas boas do jogo com a Colômbia ainda são poucas para quem quer fazer o que ainda não foi feito.Os austríacos acabaram no segundo lugar, com quatro pontos, enquanto os argelinos seguiram em frente com um dos oito melhores terceiros, num resultado que impediu o apuramento do Irão.No outro jogo, a já apurada Argentina venceu a já eliminada Jordânia por 3-1, com golos de Giovani Lo Celso (19 minutos), de livre direto, Lautaro Martínez (31), de penálti, e de Lionel Messi (80), também de livre direto, depois de ter entrado aos 60 – primeiro a marcar em sete jogos do Mundial seguidos.Mousa Al Tamari marcou para os jordanos, aos 55 minutos, em Arlington..Mundial2026: Regressada Áustria vence estreante Jordânia\n