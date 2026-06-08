Renato Veiga assume candidatura de Portugal ao Mundial: "Somos candidatos, não favoritos"

Renato Veiga foi esta segunda-feira o representante da Seleção Nacional na habitual conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol e aproveitou para fazer um balanço de uma época que classificou como decisiva no seu crescimento enquanto jogador. Aos 22 anos, o defesa-central português destacou a regularidade competitiva alcançada ao serviço do Villarreal como um dos fatores essenciais para a rápida afirmação no futebol internacional.Questionado sobre a evolução da sua carreira, Renato Veiga explicou que tudo aconteceu de forma natural, sustentada pelo trabalho diário e pela integração no grupo da Seleção. “Acho que isso veio de uma forma natural. Tento dar o melhor todos os dias”, afirmou, acrescentando que foi “muito bem recebido por toda a gente”, num balneário que considera fácil de integrar devido à humildade dos jogadores.Sobre a possibilidade de formar dupla no eixo defensivo com Rúben Dias, o internacional português preferiu valorizar o coletivo e o espírito de grupo, apontando o balneário como uma das maiores forças da equipa orientada por Roberto Martínez. “Quem jogar vai de certeza dar o nosso melhor”, garantiu, reforçando que a verdadeira concorrência não está dentro do grupo, mas sim nos adversários.Depois de uma temporada exigente, marcada por muitos jogos, Renato Veiga desvalorizou qualquer eventual desgaste físico e assegurou que a equipa estará preparada para o desafio do Mundial. “De certeza que num Mundial não nos vai faltar baterias e vamos tentar dar o melhor por Portugal”, afirmou.A data da conferência teve também um significado especial para o defesa, precisamente um ano depois da conquista da Liga das Nações por Portugal, troféu que marcou profundamente o jogador. “Faz um ano desde o meu primeiro troféu pela Seleção e até me dá pele de galinha”, confessou, revelando emoção ao recordar esse momento. O central reconheceu ainda que a continuidade competitiva no Villarreal teve um impacto importante na sua evolução: “Jogar e ter rotação foi muito importante para mim para ter alguma continuidade, porque fiz uma época inteira.”Outro dos temas abordados foi o simbolismo de utilizar a camisola 13, número eternizado por Eusébio no Mundial de 1966. Longe de sentir pressão, Renato Veiga assumiu o momento como algo especial: “Não é um peso. É acima de tudo um privilégio jogar com a camisola de Portugal, ainda por cima com um número icónico.”O jogador comentou ainda o episódio recente envolvendo Rafael Leão, defendendo a união existente no seio da Seleção. “Quando um dos nossos está num conflito o outro vai proteger”, referiu, apontando o episódio como um reflexo da força do grupo.Sobre as ambições portuguesas para o Campeonato do Mundo, Renato Veiga recusou assumir favoritismo, embora reconheça plenamente a qualidade da equipa nacional. “Não há que fugir à qualidade de Portugal. Somos candidatos, não favoritos”, afirmou, admitindo, ainda assim, que essa perceção poderá mudar à medida que a competição avançar.Depois de uma temporada de afirmação em Espanha, o defesa acredita ter crescido não apenas como jogador, mas também como pessoa. “Competir muito no Villarreal ajudou-me a ganhar maturidade e competitividade”, sublinhou. A experiência acumulada em diferentes campeonatos europeus é, na sua opinião, uma vantagem adicional na preparação para enfrentar seleções de diferentes estilos no Mundial.Apesar de assumir o lugar de defesa-central como a sua posição de eleição, Renato Veiga mostrou-se totalmente disponível para responder às necessidades da equipa. “Certamente que é a central, mas estou disponível para jogar onde o mister entender”, concluiu o internacional português..Internacionais do PSG e Matheus Nunes reforçam trabalhos da Seleção Nacional.Seleção nacional faz último teste antes do Mundial 2026 com a Nigéria