Portugal fecha preparação para o Mundial com triunfo sofrido sobre a Nigéria

Portugal concluiu a preparação para o Mundial’2026 com uma vitória por 2-1 frente à Nigéria, esta quarta-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, naquele que foi o derradeiro ensaio da equipa orientada por Roberto Martínez antes da estreia na competição, nos Estados Unidos. Num encontro de ritmos distintos, marcado por várias alterações ao intervalo e alguns momentos de menor intensidade, foram Pedro Neto e Francisco Conceição a assinar os golos portugueses, enquanto Akor Adams apontou o tento da formação africana.A Seleção Nacional entrou pressionante e procurou assumir desde cedo o controlo das operações, ainda que sem grande fluidez ofensiva nos primeiros minutos. Logo aos três minutos, Cristiano Ronaldo ensaiou o primeiro remate do encontro, sem direção, antes de desperdiçar uma ocasião flagrante aos oito, quando surgiu isolado perante o guarda-redes nigeriano, mas falhou o alvo após assistência de Nélson Semedo.Apesar da resposta da Nigéria, sobretudo através de transições rápidas, Portugal acabou por materializar o domínio territorial à passagem do minuto 23. A jogada nasceu nos pés de Trincão, que serviu Diogo Dalot na direita. O lateral devolveu para o coração da área, onde Pedro Neto, com frieza, rematou colocado para inaugurar o marcador e colocar a equipa das quinas em vantagem.A formação portuguesa esteve perto de ampliar pouco depois, com oportunidades para Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, mas a eficácia voltou a faltar. A Nigéria, até então pouco ameaçadora, aproveitou uma rara descoordenação defensiva portuguesa para restabelecer a igualdade aos 37 minutos. Após um erro na construção defensiva, Dele-Bashirudescobriu Akor Adams em posição privilegiada e o avançado não desperdiçou perante Diogo Costa, assinando o 1-1ainda antes do intervalo.Na segunda parte, Roberto Martínez revolucionou praticamente toda a equipa, promovendo nove alterações, mantendo apenas Diogo Costa e Cristiano Ronaldo em campo. A entrada de jogadores como João Félix, Francisco Conceição, Bernardo Silva e Nuno Mendes trouxe nova dinâmica ofensiva, embora o encontro tenha atravessado uma fase mais morna, interrompida por uma pausa para hidratação e várias substituições na formação nigeriana.Portugal voltou a aproximar-se do golo por intermédio de João Félix, primeiro com um remate defendido por Okoye e depois com um disparo violento à barra, num lance que deixou dúvidas sobre se a bola teria ultrapassado totalmente a linha de baliza.A resistência nigeriana acabaria, contudo, por ceder aos 75 minutos. Francisco Conceição, lançado ao intervalo, arrancou da direita para o centro e assinou um remate cruzado de elevada qualidade técnica, sem hipóteses para o guarda-redes adversário, devolvendo a vantagem a Portugal e fixando o resultado em 2-1.Até ao apito final, a equipa portuguesa controlou o encontro sem sobressaltos de maior, ainda que Samú Costa tenha obrigado o guardião nigeriano a uma boa intervenção já perto dos minutos finais. .Conheça todos os convocados das 48 seleções do Mundial 2026