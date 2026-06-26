Países Baixos, Japão e Suécia nos 16 avos de final

Os Países Baixos, com um triunfo por 3-1 sobre a já eliminada Tunísia, e o Japão e a Suécia, ao empatarem 1-1, qualificaram-se na quinta-feira para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026.Em Kansas City, Ellyes Skhiri (três minutos), na própria baliza, Brian Brobbey (sete) e Jan Paul van Hecke (62) marcaram para os neerlandeses e Hazem Mastouri (54) para os africanos, enquanto, em Arlington, o ex-Marítimo Daizen Maeda (56) adiantou os nipónicos e Anthony Elanga (62) empatou.A formação do ex-Benfica Ronald Koeman venceu o Grupo F, com sete pontos, o Japão foi segundo, com cinco, e a Suécia terceira, com quarto, o suficiente para rumar à fase eliminar com um dos oito melhores terceiros. A Tunísia acabou a zero.