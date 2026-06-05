Os vikings chegaram: a Noruega assina a fotografia oficial mais original do Mundial 2026

A poucos dias do arranque do Mundial 2026, a Noruega conseguiu aquilo que poucas seleções ousam tentar fora das quatro linhas: transformar uma simples fotografia oficial num fenómeno global. Sem bola, sem relvado e sem qualquer troféu à vista, os noruegueses já parecem ter conquistado um primeiro “título”: o de melhor fotografia de equipa do torneio - e talvez uma das mais memoráveis de sempre..A ideia foi tão simples quanto arrebatadora: regressar às origens. Em vez dos habituais fatos de treino alinhados e sorrisos protocolares, a federação norueguesa decidiu apresentar os convocados como autênticos guerreiros vikings, num cenário natural junto a um fiorde nas imediações de Oslo. Espadas, escudos, vestes tradicionais e um ambiente austero deram forma a uma composição visual que parece saída de uma superprodução cinematográfica.À frente da produção esteve David Yarrow, um dos fotógrafos mais conceituados do mundo do desporto e da fotografia documental, responsável por captar uma imagem que rapidamente se tornou viral nas redes sociais e na imprensa internacional. O objetivo era claro: criar algo que refletisse a identidade, o orgulho nacional e a força coletiva de uma geração que devolveu a Noruega ao palco maior do futebol mundial, 28 anos depois da última presença numa fase final..O rosto mais reconhecível da seleção, Erling Haaland, foi dos primeiros a alimentar a expectativa. O avançado do Manchester City publicou uma das imagens do ensaio no Instagram, vestido a rigor e acompanhado da legenda curta, mas eficaz: “Sangue viking”. A publicação ajudou a amplificar o impacto da campanha muito antes da revelação da imagem oficial.Na foto estão também os jogadores do Benfica Andreas Schjelderup e Fredrik Aursnes, posicionados do lado direito da imagem..Depois de várias imagens dos bastidores terem incendiado as redes sociais, a Noruega acabou por divulgar o resultado do ensaio — e a receção não podia ter sido mais entusiástica. Entre elogios à criatividade e à identidade visual, muitos adeptos já classificam a produção como uma das fotografias oficiais mais icónicas alguma vez vistas no futebol internacional. .Haaland é o combustível da máquina trituradora norueguesa