Os 27 de Portugal para o Mundial2026. Uma lista "com muitos jogadores cheios de minutos" e quatro novidades

Roberto Martínez convocou 27 jogadores, mais um (Diogo Jota) para o Mundial2026, que se realiza nos EUA, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho, com quatro guarda-redes e cinco laterais. Ricardo Horta, João Palhinha, Paulinho e António Silva, Quenda e Rodrigo Mora entre as ausências mais marcantes. "É um dia triste porque precisamos de deixar de fora jogadores que queríamos muito levar, mas só podemos levar 27 jogadores. Por outro lado, é um dia entusiasmante, é o início, vamos começar a lutar contra a história. Vamos tentar estar juntos, utilizar os nossos valores e, parafraseando o Pedro Abrunhosa, fazer o que nunca foi feito", defendeu o selecionador nacional, que não quis entrar em polémicas com o presidente do Sp. Braga. .António Salvador acusou o técnico nacional de desrespeito para com o capitão dos guerreiros, Ricardo Horta, por não o incluir na lista final. Martínez respondeu assim: "Primeiro, respeitar os presidentes de todos os clubes dos nossos jogadores. É normal. Tenho a capacidade de ser neutro. Preciso de tomar decisões difíceis, mas já disse que se trata de um processo. Esta não é uma decisão emotiva ou intuitiva, há um processo e parâmetros muito importantes onde as escolhas são profissionais e feitas com muita responsabilidade."A grande surpresa da convocatória revelada hoje, na Cidade do Futebol, é a Ricardo Velho, o ex-guarda-redes do Farense que "demorou dois minutos" a comprometer-se com a seleção, mesmo sabendo que não poderá nem sequer se sentar no banco de suplentes.Menos efusivo a explicar as suas opções do que outras situações semelhantes, Roberto Martínez defendeu a chamada de Samu Costa em detrimento de Palhinha, por exemplo. "Samu Costa, um jogador que em março mostrou a energia, garra, o aspeto tático... É um médio mais defensivo, que acho muito importante para este torneio", disse o selecionador nacional, que procura oferecer o troféu mundial a Portugal e sem se preocupar se renova o contrato que termina no final do Campeonato do Mundo."Cristiano Ronaldo é um capitão exemplar"Cristiano Ronaldo pode fazer o seu último mundial e há grande expectativa à volta da participação dele e da seleção portuguesa no Mundial2026. O papel do capitão no balneário será uma mais valia no entender do selecionador: "Espero que seja o mesmo papel que ele teve nos últimos três anos em que estou na seleção. Já falei muito do Cristiano. Quando falamos dele, há dois jogadores. O ícone do futebol mundial, que todos os adeptos do mundo têm uma opinião e aceitam o que ele traz ao futebol, e depois há o nosso capitão. Tem a mesma exigência dos outros jogadores, uma competitividade para estar na seleção... Para mim, é um capitão exemplar. Foi muito importante para ganharmos a Liga das Nações e agora queremos o mesmo nível de responsabilidade e exemplo dentro do balneário".Sobre equilíbrios entre setores e desgaste físico, o técnico disse que esse é o seu papel e grande desafio. "Estamos a falar de jogadores experientes, que estão a fazer muitos jogos pela seleção. Isso faz parte do futebol de seleções e de preparar um Mundial. É um bom debate. O Mundial do Qatar foi incrível ao nível físico. A final, França-Argentina, teve um nível físico porque era dezembro. Aqui falamos do final da época, os jogadores estão cheios de minutos e adoram jogar pela seleção. Todos estão na mesma situação e não há qualquer vantagem para nós. É gerir com naturalidade os nossos jogadores e não tenho preocupações nessa área", disse Roberto Martínez.Portugal integra o Grupo K, com Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia.A Seleção joga nos Estados Unidos contra Rep. Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia a 17 de junho (18h), 23 de junho (18h) e 28 de junho (00h30), respetivamente. . (Veja em baixo os momentos-chave da conferência de imprensa).O mundo tem uma grande expectativa no último mundial de Cristiano Ronaldo. Mas é evidente que ele tem um papel importante no balneário e dentro de campo. Qual espera que seja esse papel?"Espero que seja o mesmo papel que ele teve nos últimos três anos em que estou na Seleção. Já falei muito do Cristiano. Quando falamos dele, há dois jogadores. O ícone do futebol mundial, que todos os adeptos do mundo têm uma opinião e aceitam o que ele traz ao futebol, e depois há o nosso capitão. Tem a mesma exigência dos outros jogadores, uma competitividade para estar na Seleção... Para mim, é um capitão exemplar. Foi muito importante para ganharmos a Liga das Nações e agora queremos o mesmo nível de responsabilidade e exemplo dentro do balneário"..Disse que procura equilíbrios. Face a esse equilíbrio, e olhando para quem convocou na defesa, quase nenhum dos jogadores faz uma época completa sem se lesionar. O meio-campo, por outro lado, tem excesso de jogos... Como se vai encontrar esse equilíbrio?"O importante é que acompanhámos todos os jogadores individualmente. Estamos a falar de jogadores experientes, que estão a fazer muitos jogos pela Seleção. Isso faz parte do futebol de seleções e de preparar um Mundial. É um bom debate. O Mundial do Qatar foi incrível ao nível físico. A final, França-Argentina, teve um nível físico porque era dezembro. Aqui falamos do final da época, os jogadores estão cheios de minutos e adoram jogar pela Seleção. Todos estão na mesma situação e não há qualquer vantagem para nós. É gerir com naturalidade os nossos jogadores e não tenho preocupações nessa área"..Disse que procura equilíbrios. Face a esse equilíbrio, e olhando para quem convocou na defesa, quase nenhum dos jogadores faz uma época completa sem se lesionar. O meio-campo, por outro lado, tem excesso de jogos... Como se será feito esse equilíbrio?"O importante é que acompanhámos todos os jogadores individualmente. Estamos a falar de jogadores experientes, que estão a fazer muitos jogos pela Seleção. Isso faz parte do futebol de seleções e de preparar um Mundial. É um bom debate. O Mundial do Qatar foi incrível ao nível físico. A final, França-Argentina, teve um nível físico porque era dezembro. Aqui falamos do final da época, os jogadores estão cheios de minutos e adoram jogar pela Seleção. Todos estão na mesma situação e não há qualquer vantagem para nós. É gerir com naturalidade os nossos jogadores e não tenho preocupações nessa área"..Será talvez o Mundial mais difícil até hoje?.Este é o primeiro Mundial com 48 seleções e em três países diferentes, e será provavelmente o último de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Mas será a primeira de jogadores jovens como Yamal, Olise, entre outros. Será talvez o Mundial mais difícil até hoje?"Só no fim poderemos falar disso... Acho que faz parte. Estamos a falar da maior e da melhor competição de futebol. Não há melhor do que o Mundial. Os melhores jogadores, os melhores palcos... Uma coisa é a vossa reflexão, as histórias do futebol, que faz parte do vosso trabalho, mas para nós é muito fácil. Temos RD Congo, Uzbequistão e Colômbia. É muito fácil. Não há mais jogos, é estarmos preparados para esses. Depois, precisamos de mostrar que merecemos mais. E a vontade está no balneário. Mas as histórias e tudo isso deixo para vocês, que têm mais experiência"..António Salvador falou na ausência de Ricardo Horta... Quais os critérios para levar Samu Costa em detrimento de João Palhinha?"Primeiro, respeitar os presidentes de todos os clubes dos nossos jogadores. É normal. Tenho a capacidade de ser neutro. Preciso de tomar decisões difíceis, mas já disse que se trata de um processo. Esta não é uma decisão emotiva ou intuitiva, há um processo e parâmetros muito importantes onde as escolhas são profissionais e feitas com muita responsabilidade. Já falei do Samu. Falámos muitas vezes que precisamos de continuidade, automatismos, trabalhar em aspetos táticos. Mas precisamos do equilíbrio e da porta aberta para novo talento, sangue novo e criar o equilíbrio para manter a competitividade e frescura. O Samu Costa trouxe isso durante março, adorei a sua energia, a sua garra. É um '8', mas é muito dinâmico. Chega à área, mas no aspeto defensivo também é muito importante. Ajusta-se perfeitamente ao que precisamos para o Mundial"..Alguns dos jogadores nesta convocatória ainda têm troféus para disputar, outros já de férias. Isto pode ter impacto no balneário?"É uma boa reflexão, mas isso acontece em todos os Mundiais e seleções. Chegar à Seleção é uma energia nova e desligar totalmente do que aconteceu durante a época. O que um jogador faz no clube ajuda a chegar à Seleção, mas quem está neste espaço há muitos anos não tem ligação com o que aconteceu há uns meses. O importante é recuperar, terminar as épocas. No geral, temos uma média de idades muito boa, de 27,3 anos. Os jogadores somaram 25 títulos entre eles... Em termos gerais, há um bom equilíbrio. Mas agora é preciso terminar a época bem, desligar, recuperar e começar com o sonho de jogar pela Seleção, que é um momento sempre especial na carreira de todos"..Ausências de Rodrigo Mora e João Palhinha..."Primeiro, dizer mais uma vez que o importante são os jogadores que estão na lista. Os que ficam de fora é porque há outros nos seus espaços. O Rodrigo Mora é um talento incrível e estamos em boas mãos. Não para o futuro, mas para já. O Mundial tem um ciclo e depois do Mundial abre-se a porta. A Seleção já utilizou muito talento novo. Carlos Forbs, Mateus Fernandes... E o Rodrigo Mora faz parte dessa geração. Os jogadores que cá estão estão num bom momento."Não o preocupa os problemas físicos do Rúben Dias?"Rúben Dias está preparado há três jogos. Estamos a acompanhar toda a informação e é um processo. Até 16 de junho podemos avaliar todos os jogadores e substituir se houver algum problema. Já falei sobre o Samu Costa, um jogador que em março mostrou a energia, garra, o aspeto tático... É um médio mais defensivo, que acho muito importante para este torneio. E a 10, vamos utilizar Trincão, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Félix. É isso".."Só posso dizer que o presidente, a estrutura da Federação e eu estamos alinhados. O único objetivo é o Mundial. O futuro do selecionador pode esperar, não é importante. Vamos fazer tudo o que o balneário e os jogadores precisem para dar o seu melhor. A minha posição não é importante. Caso contrário o selecionador poderia sair depois da Liga das Nações e olhar para o futuro. Vamos trabalhar todos juntos".."A gestão é com muita naturalidade. A minha experiência é que o jogador, no Mundial, não segue um padrão que acompanha o desempenho no clube, relacionado com a idade... O nosso grupo está focado, preparado para a exigência do Mundial, e precisamos de gerir bem o dia-a-dia. É só isso. Podemos falar de muitos sonhos, mas nós só atingimos três jogos. Esse é o nosso Mundial. E precisamos de gerir esses três da melhor forma possível. Já temos muita informação, estamos a falar de quase 40 jogos juntos. Agora é gerir o grupo durante o Mundial, algo natural. Acreditamos muito no compromisso e no talento dos nossos jogadores para fazermos isso bem"..Por que motivo leva quatro guarda-redes? Mateus Fernandes, Ricardo Horta, Pedro Gonçalves de fora, mas leva cinco laterais..."Primeiro, dizer que não deixámos ninguém de fora. Entram 27 jogadores na lista e é por isso que temos o grupo que temos. A complexidade do torneio é muito importante, a exigência da temperatura, o fuso horário, tudo o que já vivemos em março. Há posições em que precisamos de ter mais de dois jogadores por posição. E precisamos de cinco laterais. A polivalência de jogadores como o Dalot, o Cancelo, o Matheus Nunes, que também pode jogar a médio, é importante. E dentro, João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Trincão jogam entrelinhas. Aqui não entram jogadores que também fizeram épocas espetaculares como Ricardo Horta, Pedro Gonçalves ou Rodrigo Mora. Por fora temos Rafael Leão, Pedro Neto e Francisco Conceição, bem como a opção do Gonçalo Guedes. Não há espaço para mais. "É tentar procurar o equilíbrio e ter todas as opções que precisamos. Falei com o Ricardo Velho e ele sabe que é o quarto guarda-redes. As regras são que se houver uma lesão durante o torneio, só podemos substituir um guarda-redes. E para nós, o trabalho precisa de ser de alta intensidade em todos os treinos. Há muita finalização e precisamos de mais um guarda-redes. Saber que o Ricardo Velho não consegue sentar no banco, mas em 2 minutos disse que estava preparado para ajudar no que fosse necessário, e esse é o motivo de tentar utilizar quatro guarda-redes durante um período de treinos muito diferente. Já estive em dois Mundiais e é a primeira vez que há seis dias de diferença entre o primeiro e o segundo jogo...".."O Diogo Jota é a nossa força, a nossa alegria. Disse que na vida todos temos momentos muito difíceis. Perder o Diogo foi um momento inesquecível e muito difícil, mas o dia a seguir foi uma responsabilidade para todos nós de lutar pelo sonho do Diogo e pelo exemplo que ele sempre foi na nossa Seleção. O espírito, a força, o exemplo do Diogo Jota é o +1 e vai ser o +1 para sempre".."Para nós é um dia triste, porque precisamos de deixar jogadores que queríamos muito levar mas que precisam de ficar de fora porque só podemos levar 27 jogadores. É um dia entusiasmante porque hoje é o início de tentar lutar contra a história. Tentarmos estar juntos, utilizar os nossos valores, e parafraseando o Pedro Abrunhosa, "fazer o que nunca foi feito". Os jogadores escolhidos são os jogadores escolhidos depois de um processo responsável, honesto e profissional, de muito trabalho. Gostava que compreendessem que todos os jogadores que estiveram na caminhada para o apuramento, bem como na vitória da Liga das Nações, fazem parte do grupo. Há uns que ficam de fora porque há outros melhor colocados para este torneio.""António Silva? Temos cinco centrais, trabalhámos com eles e em março precisámos de escolher. Esperamos adversários diferentes e a escolha recaiu sobre o Tomás Araújo. O António faz parte do grupo e, se houver uma lesão, é o primeiro central a entrar. Para terceiro avançado, procuramos o jogador de caraterísticas mais próximas ao Diogo [Jota]. Já o fizemos durante o Europeu, Liga das Nações...""O Gonçalo Guedes é o terceiro porque é o jogador com mais flexibilidade, que pode jogar por fora, por dentro, abrir espaços no contra-ataque... O Paulinho, mais uma vez, pode fazer o perfil do Cristiano e do Gonçalo [Ramos], mas aqui precisamos de ter três atacantes. Dois mais posicionais, um mais variável. O nosso grupo já mostrou que sabe vestir esta camisola. Esforço, união e vontade de sonhar. Depois, saber que nunca ganhámos um Mundial porque os adversários são muito bons. O adepto de Portugal pode esperar um grupo comprometido, preparado para lutar e para dar tudo com muito orgulho"..Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton), Ricardo Velho (Gençlerbirligi).Defesa: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris SG), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).Médios: Vitinha (Paris SG), João Neves (Paris SG), Rúben Neves (Al-Hilal), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Samu Costa (Maiorca)Avançados: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Gonçalo Ramos (Paris SG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al-Nassr), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Gueddes (Real Sociedad), Francisco Trincão (Sporting)..Aí vêm os convocados..Bom dia, vamos acompanhar ao minuto a convocatória da seleção nacional para o Mundial 2026, que se disputa nos EUA, México e Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.O selecionador Roberto Martínez divulga a partir das 13 horas, na Cidade do Futebol, a lista final de 26 jogadores que vão representar Portugal.Recorde-se que a seleção portuguesa está inserida no grupo K, com RD Congo, Colômbia e Uzbequistão.Portugal inicia a participação no dia 17 de junho, frente à RD Congo, em Houston (EUA), jogando depois contra o Uzbequistão a 23 de junho, também nessa cidade do Texas. Por último, a 27 de junho, Portugal defronta a Colômbia em Miami..Roberto Martínez revela convocados de Portugal para o Mundial2026 na terça-feira, 19. Não se esperam surpresas