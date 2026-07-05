Noruega vence o Brasil e conquista vaga nos 'quartos' do Mundial

O Brasil perdeu para a Noruega e está fora do Mundial 2026. Em jogo esta noite, 05 de julho, os noruegueses venceram por 2x1, com os golos marcados no final da partida e do Brasil também.Os primeiros 45 minutos ficaram marcados por dois momentos decisivos: um golo anulado à Noruega e um penálti desperdiçado pelo Brasil. A seleção brasileira criou mais oportunidades de golo, mas esbarrou nas defesas do guarda-redes norueguês, Orjen Nyland.Aos 59 minutos, o Brasil esteve muito perto de inaugurar o marcador. Endrick, que tinha acabado de entrar em campo para substituir Mateus Cunha, ficou frente a frente com Nyland, mas rematou para fora.Muito se falava da ameaça representada por Haaland, mas quem mais dificuldades criou à seleção brasileira foi, afinal, o guarda-redes da Noruega. Nyland protagonizou um conjunto de grandes defesas ao longo de toda a partida.Neymar estreou-se neste Mundial aos 67 minutos, mas não pratogonizou nenhuma grande jogada. O selecionador Carlo Ancelotti aproveitou a segunda parte para promover várias alterações na equipa para tentar dar mais ritmo e conseguir finalizar as jogadas.Aos 79 minutos, Haaland marcou o primeiro golo da partida. Depois de várias tentativas, o avançado apareceu bem posicionado à espera de um passe e, desta vez, foi mais rápido do que Alisson, colocando a Noruega em vantagem. O segundo golo, também com Haaland, foi aos 88 minutos, deixando o Brasil mais longe do sonho do Hexa.Aos dez minutos da compensação o Brasil teve a chance de marcar com um penalti, batido por Neymar. O brasileiro marcou e diminuiu a vantagem da Noruega, com o jogo a encerrar em 2x1..Cristiano Ronaldo sobre a despedida da Seleção: "Vai ser o meu último Mundial".Do espalha-brasas à bojarda: em tempos de Copa do Mundo, conheça o "futebolês" de Portugal