Com o golo à Costa do Marfim, o norueguês Haaland já soma cinco no Mundial 2026.
Com o golo à Costa do Marfim, o norueguês Haaland já soma cinco no Mundial 2026.ALBERT PENA/EPA
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Mundial 2026. Noruega passa aos oitavos-de-final e marca encontro com Brasil

Golo de Haaland, o quinto no torneio, vale vitória frente à Costa do Marfim. Nórdicos terão agora pela frente, no próximo domingo, o pentacampeão mundial.
Pedro Sequeira
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A Noruega garantiu esta terça-feira, 30 de junho, a qualificação para os oitavos-de-final do Mundial 2026, ao bater a Costa do Marfim, por 2-1, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

O jogo ficou decidido aos 86’, e pelo suspeito do costume, Erling Haaland, atacante do Manchester City que somou o 5.º golo no torneio e desempatou a eliminatória.

Ainda na primeira parte, Nusa (39’) tinha dado vantagem à equipa nórdica, tendo Diallo (74’) feito o empete.

O próximo adversário da Noruega é o Brasil (domingo, às 21h00), pentacampeão mundial, que na segunda-feira eliminou o Japão (vitória por 2-1).

Além de noruegueses e brasileiros, também já têm lugar reservado nos 'oitavos' o Paraguai (que eliminou a Alemanha nos penáltis), além de Canadá e Marrocos, que disputam entre si uma vaga nos quartos-de-final no próximo sábado, às 18h00.

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