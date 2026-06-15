Mau tempo obriga Portugal a alterar preparação para a estreia no Mundial

A preparação da Seleção Nacional para a estreia no Campeonato do Mundo sofreu este domingo um contratempo devido às condições meteorológicas adversas registadas nos Estados Unidos. A ameaça de tempestade obrigou ao cancelamento do treino inicialmente previsto, levando a equipa das quinas a cumprir os protocolos de segurança definidos pelas autoridades locais.A comitiva portuguesa já tinha chegado ao Gardens North County District Park quando foi necessário interromper os planos estabelecidos e recolher para um local seguro. A decisão foi tomada por precaução perante o agravamento do estado do tempo, marcado por chuva intensa e risco de trovoada.Apesar do imprevisto, os trabalhos de preparação não ficaram totalmente suspensos. Os jogadores realizaram uma sessão de ativação física num espaço interior, seguindo um plano previamente delineado para cenários de emergência, de forma a manter os índices físicos da equipa.A alteração das condições meteorológicas obrigou também a uma mudança no calendário previsto. O treino da Seleção foi reagendado para esta segunda-feira, às 10h30, enquanto a conferência de imprensa com um jogador português está marcada para as 9h45 (horas portuguesas).Portugal continua assim a afinar a preparação para a estreia no Mundial, agendada para quarta-feira, 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston. A equipa orientada por Roberto Martínez procura chegar ao primeiro compromisso da competição nas melhores condições, apesar dos constrangimentos provocados pelo mau tempo..Seleção Nacional apresenta fotografia oficial para o Mundial 2026