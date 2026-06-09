Martínez pede compromisso no último teste antes do Mundial: “A força de Portugal é o compromisso de todos”

Portugal cumpre esta quarta-feira, em Leiria, o derradeiro ensaio antes da partida para o Mundial 2026, frente à Nigéria, num encontro em que Roberto Martínez pretende afinar os últimos detalhes sem perder de vista a prioridade maior: chegar à competição com todo o grupo preparado. O Selecionador Nacional assumiu que o objetivo passa por equilibrar competitividade e gestão física, deixando desde logo a garantia de que haverá espaço para quase todos os convocados somarem minutos.“É o último jogo da preparação, o foco é preparar, recuperar e dar minutos a quem precisa. O primeiro objetivo é levar os jogadores para o avião preparados para o Mundial”, explicou o técnico espanhol, revelando ainda que pretende mexer profundamente na equipa ao longo dos 90 minutos. “A ideia é fazer onze substituições”, acrescentou, reforçando que o particular diante dos nigerianos servirá sobretudo para consolidar rotinas e elevar índices competitivos.Ao lado de Martínez esteve Francisco Trincão, escolhido para fazer a antevisão do encontro, numa altura em que vive a expectativa de integrar pela primeira vez uma fase final de um Campeonato do Mundo. O extremo mostrou-se motivado para o desafio e garantiu estar disponível para ajudar em qualquer circunstância. “Acima de tudo, diria entusiasmo. É uma experiência única, um torneio diferente do resto”, afirmou o internacional português.Sem revelar grandes pistas sobre o onze inicial, Martínez voltou a insistir numa ideia que tem repetido desde que assumiu o comando da Seleção: mais importante do que os nomes é a resposta coletiva. “A força de Portugal é o compromisso de todos”, vincou o selecionador, defendendo uma equipa organizada, agressiva sem bola e capaz de adaptar a componente tática ao talento disponível. “Temos uma estrutura e disciplina para ganhar todos os jogos”, insistiu..A confiança também atravessa o balneário, garantiu Trincão, apesar da consciência de que o Mundial representa um desafio de outra dimensão. O jogador do Sporting acredita, ainda assim, que Portugal reúne argumentos para ambicionar uma campanha positiva. “Temos de ter sempre confiança”, começou por dizer, antes de reforçar: “Vejo um grupo incrível e jogadores de muita qualidade. Podemos aproveitar e temos a crença em fazer algo bonito”.No plano físico, Martínez mostrou-se satisfeito com a resposta do grupo após os primeiros dias de estágio e assegurou que apenas Rafael Leão apresenta limitações para o encontro com a Nigéria, confirmando igualmente que Diogo Costa será titular durante os 90 minutos. O técnico considera o encontro um teste relevante pelas características do adversário africano, sobretudo pela capacidade ofensiva e intensidade nos duelos, aspetos que poderão aproximar-se de alguns cenários que Portugal encontrará na fase de grupos.Trincão, por seu lado, garantiu sentir-se totalmente recuperado e preparado para responder ao que a equipa necessitar, seja a partir de uma posição interior ou mais encostado ao corredor. “Estou preparado para jogar por dentro e por fora. Vai depender do adversário e do jogo”, admitiu, numa altura em que a concorrência no ataque português promete apertar.Antes da viagem para Palm Beach, onde Portugal ficará instalado durante a fase de grupos do Mundial, Martínez deixou ainda um apelo aos adeptos para o encontro em Leiria, lembrando a importância do apoio sentido nos últimos compromissos. Já Trincão resumiu o espírito do grupo numa ideia simples: “O meu foco está em ajudar, ganhar o máximo de jogos e o resto não interessa muito.”.Presidente da República desafia Seleção Nacional a conquistar o Mundial.Seleção nacional faz último teste antes do Mundial 2026 com a Nigéria