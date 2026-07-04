Marrocos vence Canadá e é a primeira seleção a garantir lugar nos quartos de final do Mundial

A seleção de Marrocos qualificou-se este sábado (4 de julho) para os quartos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer por 3-0 o coanfitrião Canadá, no primeiro encontro dos ‘oitavos’, disputado em Houston.No Estádio NRG, um ‘bis’ de Azzedine Ounahi, que marcou aos 50 e 82 minutos, e um golo de Soufiane Rahimi nos descontos (90+8), garantiram o triunfo da formação marroquina, que em 2022, depois de eliminar Espanha e Portugal, chegou às ‘meias’’, fase em que caiu perante a França.Nos quartos de final, Marrocos vai defrontar o vencedor do confronto entre o Paraguai e a França, agendado para hoje, às 22:00 (horas de Lisboa), em Filadélfia.