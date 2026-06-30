Marrocos está nos 'oitavos' após vencer Países Baixos nos penáltis

Marrocos qualificou-se na segunda-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer os Países Baixos por 3-2, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, em Guadalupe, no México.Cody Gakpo, aos 72 minutos, adiantou o ‘onze’ do ex-técnico do Benfica Ronald Koeman, enquanto Issa Dipo, aos 90+1, apontou o tento da equipa sensação da edição 2022, no quarto jogo dos 16 avos de final.Nos oitavos de final, em encontro marcado para sábado, em Houston, pelas 12:00 locais (18:00 em Lisboa), Marrocos, que na edição de 2022 eliminou Espanha e Portugal antes de cair nas ‘meias’ face à França, defronta o coanfitrião Canadá.