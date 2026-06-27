Luis Díaz foi um dos autores dos golos da Colômbia
Luis Díaz foi um dos autores dos golos da ColômbiaEPA/ISAAC ESQUIVEL
Mundial 2026

Lateral Muñoz é a sensação da Colômbia que tem James a ditar ritmos e Díaz e Suárez em busca do golo

Portugal procura vitória frente à Colômbia, único resultado que dá 1.º lugar no Grupo K, e tem rivais conhecidos. Martínez testa meio-campo com 6 mais definido. Rúben Neves e Samu Costa são hipóteses.
Frederico Bártolo
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Colômbia
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Roberto Martínez
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Samu Costa
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Luis Díaz
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