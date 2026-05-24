Kansas City entra em contagem decrescente para os jogos do Mundial de 2026

Kansas City prepara-se para assumir um papel de destaque no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 com o Arrowhead Stadium, oficialmente conhecido como GEHA Field at Arrowhead Stadium, a receber seis jogos da competição organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México. Durante o torneio, o recinto passará temporariamente a designar-se “Kansas City Stadium”, cumprindo as regras da FIFA que impedem a utilização de nomes comerciais nos estádios anfitriões.Situado no estado do Missouri e inaugurado em 1972, o estádio é a casa dos Kansas City Chiefs, uma das equipas mais populares da National Football League (NFL), sendo reconhecido internacionalmente pelo ambiente intenso criado pelos adeptos. Apesar da sua forte ligação ao futebol americano, o recinto tem acolhido, ao longo dos anos, vários encontros internacionais de futebol, reforçando a sua posição como um dos principais palcos desportivos da região.No Mundial de 2026, Kansas City recebe quatro jogos da fase de grupos, um dos trinta-e-dois avos de final e ainda um dos quartos-de-final, integrando o grupo de cidades norte-americanas com maior protagonismo no torneio. A escolha do estádio representa também o reconhecimento do crescimento da cultura futebolística na região, onde o interesse pela modalidade tem aumentado significativamente nos últimos anos.Para cumprir os critérios técnicos exigidos pela FIFA, o estádio já foi adaptado às necessidades específicas do futebol internacional. Entre as principais intervenções estiveram a ampliação das dimensões do campo, alterações em áreas próximas das bancadas para garantir maior espaço regulamentar e a preparação do relvado segundo os padrões definidos para a competição. Apesar de as principais transformações estarem concluídas, continuam os preparativos logísticos e operacionais para garantir o funcionamento do recinto durante o torneio.Com capacidade prevista para cerca de 73 mil espectadores durante o Mundial, o Kansas City Stadium será um dos maiores palcos da competição, recebendo milhares de adeptos de diferentes países. A realização de jogos do Campeonato do Mundo representa também uma oportunidade estratégica para a cidade reforçar a sua projeção internacional, impulsionar o turismo e consolidar Kansas City como uma referência crescente no panorama do futebol nos Estados Unidos..Estádio de Atlanta prepara-se para receber uma meia-final do Campeonato do Mundo de 2026.Estádio de Arlington será palco central do Mundial 2026 com nove jogos e uma meia-final