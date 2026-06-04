Irão já tem vistos para o México, mas aguarda autorização para entrar nos EUA no Mundial 2026

A seleção do Irão já dispõe dos vistos necessários para entrar no México e preparar a participação no Mundial de 2026, embora continue a aguardar autorização para entrar nos Estados Unidos, onde irá disputar os jogos da fase de grupos. A confirmação foi feita esta quinta-feira pelo embaixador iraniano na Turquia, Mohammad Hassan Habibollahzadeh.Segundo o diplomata, o processo de emissão dos vistos mexicanos ficou concluído sem necessidade de deslocação da comitiva iraniana à embaixada do México, nem recolha de impressões digitais. “Os vistos necessários para a entrada no México já foram emitidos”, assegurou Habibollahzadeh, sem, contudo, revelar a natureza da autorização concedida.A conclusão do processo burocrático é vista, pelas autoridades iranianas, como essencial para evitar perturbações na preparação logística da equipa, cuja base de estágio foi entretanto transferida do Arizona, nos Estados Unidos, para a cidade mexicana de Tijuana, junto à fronteira.De acordo com o planeamento definido pela federação iraniana, a delegação deverá partir este sábado, 6 de junho, rumo ao México, onde ficará instalada ao longo da competição. A partir de Tijuana, a seleção viajará para os Estados Unidos sempre que tiver de disputar partidas da fase de grupos.Apesar do avanço relativo ao México, continua pendente a emissão dos vistos de entrada em território norte-americano, uma situação que tem gerado dúvidas devido às tensões diplomáticas entre Teerão e Washington. Ainda assim, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, já garantiu a presença do Irão no torneio. “O Irão vai disputar o Mundial”, afirmou anteriormente o dirigente do organismo que tutela o futebol mundial.O presidente norte-americano, Donald Trump, reforçou essa posição ao admitir que, se a FIFA garante a participação da seleção iraniana, o país encontrará uma solução para permitir a entrada da equipa nos Estados Unidos.Inserido no Grupo G, o Irão estreia-se no Mundial de 2026 frente à Nova Zelândia, a 15 de junho, em Inglewood, no condado de Los Angeles. Seguem-se os encontros com a Bélgica, também em Inglewood, a 21 de junho, e com o Egito, em Seattle, a 26 do mesmo mês.A presença da seleção iraniana no torneio acontece num contexto internacional particularmente sensível, marcado pelas tensões no Médio Oriente e pelo conflito envolvendo o Irão, Israel e os Estados Unidos, circunstâncias que têm colocado sob escrutínio as condições de circulação da comitiva iraniana durante a prova..Irão reage a Trump e garante que “ninguém pode excluir” seleção do Mundial 2026