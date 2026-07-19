Inglaterra bate França por 6-4 em jogo frenético e conquista terceiro lugar do Mundial

A Inglaterra conseguiu este sábado (18 de julho) a sua segunda melhor classificação de sempre em Mundiais de futebol, ao arrebatar o terceiro lugar, com um triunfo por 6-4 face à França, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.Bukayo Saka, autor de um ‘hat-trick’, com golos aos 37, 45+1 e 87 minutos, o último de penálti, Declan Rice, aos três, Ezri Konsa, aos 18, e Jude Bellingham, aos 90+8, marcaram os golos dos três ‘leões’, que só fizeram melhor quando foram campeões em 1966.Pela França, que chegou ao intervalo a perder por 4-0 e ainda reduziu para 4-3 e 5-4, marcaram Kylian Mbappé, aos 48 e 66 minutos, para passar a ser o melhor marcador da história do Mundiais, com 22, e isolar-se na liderança em 2026, com 10, e os suplentes Bradley Barcola, aos 54, e Ousmane Dembélé, aos 90+6.