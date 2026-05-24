Houston prepara-se para receber Portugal no Campeonato do Mundo

Houston prepara-se para assumir um papel de destaque no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 com o NRG Stadium a receber sete jogos da competição organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México. Durante o torneio, o recinto passará temporariamente a designar-se “Houston Stadium”, cumprindo os regulamentos da FIFA que suspendem referências comerciais nos nomes dos estádios anfitriões.Inaugurado em 2002, o estádio é a casa dos Houston Texans, equipa da National Football League (NFL), e destaca-se por possuir uma cobertura retrátil, característica que assume particular relevância numa cidade marcada pelas elevadas temperaturas do verão. Com capacidade prevista para cerca de 72 mil espectadores durante o Mundial, o recinto é um dos maiores escolhidos para a competição e conta com vasta experiência na organização de grandes eventos desportivos, incluindo Super Bowls, finais universitárias e jogos internacionais de futebol.No Campeonato do Mundo de 2026, Houston recebe um total de sete partidas: cinco jogos da fase de grupos, um encontro dos 32 avos de final e um dos oitavos de final, integrando o grupo de cidades norte-americanas com maior protagonismo no torneio. Entre os jogos já confirmados no estádio encontram-se dois encontros da seleção portuguesa na fase de grupos, facto que deverá aumentar significativamente a presença de adeptos portugueses na cidade texana.Para responder às exigências técnicas da FIFA, o estádio foi sujeito a adaptações específicas para acolher futebol internacional. Entre as principais intervenções estiveram a instalação de relvado natural, substituindo temporariamente a superfície habitualmente utilizada no futebol americano, ajustes nas áreas junto ao campo para cumprir as dimensões regulamentares exigidas pela FIFA e alterações operacionais destinadas a acomodar zonas técnicas, espaços para media e requisitos de transmissão internacional. Embora as principais adaptações estejam concluídas, continuam os preparativos logísticos para garantir o funcionamento do recinto durante o torneio.A escolha de Houston como cidade anfitriã reflete também o crescimento da popularidade do futebol na região, impulsionado pela diversidade cultural da cidade e pela forte presença de comunidades internacionais. Durante o Mundial, Houston deverá receber milhares de adeptos vindos de diferentes partes do mundo, consolidando a sua posição como um dos centros da competição e reforçando a projeção internacional da cidade..Estádio de New Jersey vai receber a final do Mundial 2026 e assumir papel central na competição.Miami recebe o Mundial 2026 no Hard Rock Stadium