Eric Chelle rende-se a Portugal: “É um dos candidatos ao Mundial”

O selecionador da Nigéria, Eric Chelle, assumiu esta segunda-feira que Portugal entra no Mundial de 2026 como “um dos grandes candidatos” à conquista do troféu, numa antevisão marcada pelos elogios à equipa orientada por Roberto Martínez. O encontro particular entre as duas seleções está marcado para esta terça-feira, às 20h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.Em conferência de imprensa, o técnico dos “Super Eagles” não escondeu a admiração pela qualidade do conjunto português, considerando que Portugal reúne argumentos suficientes para lutar pelo título mundial. “Vamos jogar contra uma grande equipa, um dos grandes candidatos a vencer o Mundial”, afirmou Chelle, sublinhando ainda a qualidade individual dos jogadores portugueses e o desafio que representa enfrentar uma seleção desta dimensão.O treinador nigeriano destacou também a profundidade e equilíbrio da equipa das quinas, elogiando a capacidade dos médios com bola e apontando Cristiano Ronaldo como uma referência incontornável do futebol mundial. Chelle classificou o capitão português como “a maior estrela do mundo”, reforçando o peso mediático e competitivo da Seleção Nacional.Ao analisar os últimos compromissos de Portugal, o selecionador da Nigéria revelou ter acompanhado o particular frente ao Chile, considerando que a equipa portuguesa deixou sinais muito positivos. Apesar de lamentar as expulsões registadas nessa partida, o técnico foi perentório: Portugal “pode ser campeão do mundo daqui a um mês”, demonstrando confiança no potencial da formação orientada por Roberto Martínez.Ainda assim, Eric Chelle acredita que o duelo em Leiria poderá ser igualmente útil para os portugueses, sobretudo pela intensidade física e competitiva normalmente associada às seleções africanas. O treinador espera que o encontro sirva também para evidenciar a evolução recente da Nigéria, assumindo o objetivo de mostrar melhorias diante de um adversário de topo..Martínez pede compromisso no último teste antes do Mundial: “A força de Portugal é o compromisso de todos”.Seleção nacional faz último teste antes do Mundial 2026 com a Nigéria