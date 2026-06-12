Coreia do Sul vence Chéquia após reviravolta no arranque do Mundial

A Coreia do Sul entrou com o pé direito no Campeonato do Mundo de 2026 ao vencer a Chéquia por 2-1, esta quinta-feira, no Estádio de Guadalajara, no México. Depois de começar em desvantagem, a formação asiática mostrou personalidade, reagiu com autoridade e consumou uma reviravolta decisiva na segunda parte.O encontro do Grupo A foi marcado pelo equilíbrio durante largos períodos, com poucas ocasiões claras de golo e duas seleções cautelosas na forma de abordar o jogo. Ainda assim, a Chéquia demonstrava maior organização coletiva e parecia mais confortável na gestão do ritmo da partida.A primeira grande emoção surgiu aos 59 minutos e pertenceu aos checos. Na sequência de um lance aéreo, Ladislav Krejčí elevou-se acima da defesa sul-coreana e cabeceou para o fundo das redes, colocando a sua equipa em vantagem. O 1-0 acabava por premiar a consistência apresentada pela Chéquia até esse momento.A resposta sul-coreana, porém, não tardou. Aos 67 minutos, Hwang In-beom assinou um dos momentos de maior qualidade do encontro. Após um passe preciso de Lee Kang-in, o médio recebeu a bola, ultrapassou defesa e guarda-redes no mesmo movimento e finalizou com frieza para restabelecer a igualdade. O golo alterou o rumo do jogo e devolveu confiança aos Guerreiros Taegeuk.A cambalhota no marcador ficou consumada aos 80 minutos. Desta vez no papel de assistente, Hwang In-beom cruzou rasteiro para a área e encontrou Oh Hyeon-gyu, que apareceu no momento certo para, com o pé esquerdo, fazer o 2-1. Da desvantagem à vantagem, a Coreia do Sul precisou de apenas treze minutos para virar completamente o encontro.A Chéquia ainda procurou reagir nos instantes finais, mas encontrou pela frente um guarda-redes inspirado. Já nos descontos, aos 90+3 minutos, Kim Seung-gyu brilhou ao voar para a direita e impedir o empate com uma defesa decisiva. Uma intervenção determinante que garantiu os primeiros três pontos da Coreia do Sul no torneio.Com este resultado, a seleção sul-coreana assume um início positivo no Grupo A, onde também figuram o México, anfitrião da competição, e a África do Sul. A vitória deixa boas indicações para a equipa asiática, sobretudo pela capacidade de reação demonstrada após sofrer primeiro. Já a Chéquia, de regresso a uma fase final do Mundial após longa ausência, sai de Guadalajara com a frustração de ter estado em vantagem e a obrigação de pontuar nas próximas jornadas..México arranca Mundial em festa: vitória por 2-0 sobre a África do Sul em estreia quente com três expulsões