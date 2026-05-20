BC Place prepara-se para voltar ao centro do futebol mundial em 2026

O BC Place, localizado na cidade de Vancouver, na província da Colúmbia Britânica, no Canadá, será um dos estádios anfitriões do Campeonato do Mundo FIFA 2026. Inaugurado em 1983, o recinto tem capacidade para cerca de 54 mil espectadores e receberá sete partidas da competição: cinco jogos da fase de grupos, um encontro dos 16 avos de final e outro dos oitavos de final.Situado junto à enseada de False Creek, no centro de Vancouver, o estádio continua a destacar-se como uma das estruturas desportivas mais reconhecidas do país. Ao longo das últimas décadas, o BC Place passou por várias obras de modernização, incluindo a instalação de um teto retrátil de última geração, que reforçou o conforto e a versatilidade do recinto.Atualmente, o estádio é casa do Vancouver Whitecaps, clube que compete na Major League Soccer (MLS), e dos BC Lions, equipa da Canadian Football League (CFL). O recinto também acolhe regularmente jogos da seleção canadiana, além de concertos e grandes eventos internacionais.O BC Place já possui experiência na organização de competições de elevado nível. Em 2015, recebeu encontros do Campeonato do Mundo Feminino da FIFA, incluindo a final disputada entre os Estados Unidos e o Japão. Desde então, consolidou a sua reputação como um dos principais palcos do futebol no Canadá.Com a realização do Mundial de 2026, Vancouver prepara-se para receber adeptos de todo o mundo num estádio que combina tradição, modernidade e uma localização privilegiada, reforçando a importância crescente do Canadá no panorama internacional do futebol..Antigo Estádio Azteca volta a fazer história no Mundial de 2026.Lisboa vai ter arena oficial para acompanhar o Mundial de Futebol no Terreiro do Paço