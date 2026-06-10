Jogo ocorreu em Leiria.
Jogo ocorreu em Leiria.Foto: FPF
Mundial 2026

Adepto morre minutos antes do jogo entre Portugal e Nigéria. FPF diz que vai "dedicar a primeira vitória à sua memória"

Homem terá entrado em paragem cardiorrespiratória por volta das 20h00 e ia assistir ao vivo ao último jogo de preparação de Portugal antes de a seleção embarcar rumo ao Mundial.
Publicado a

Um adepto morreu minutos antes do jogo amigável entre Portugal e Nigéria esta noite, 10 de junho. O idoso, de 77 anos, terá sofrido uma paragem cardiorespiratória no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. 

Foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital de Santo André. No local, foi declarado o óbito do adepto. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou o ocorrido.

"A Federação Portuguesa de Futebol lamenta profundamente a morte de um adepto que esta noite sofreu uma paragem cardiorespiratória antes do jogo e enquanto se preparava para assistir ao Portugal-Nigéria, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria. Apesar da pronta intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital", lê-se em nota enviada ao jornal.

Além de solidarizar-se com a família do adepeto, a FPF manifesta dedicar a primeira vitória da seleção nacional ao idoso. "Neste momento de enorme dor e pesar, a Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional associam-se à consternação da família e amigos deste adepto. A Seleção Nacional tudo fará para, durante o Mundial-2026, dedicar a primeira vitória à sua memória", complementa.

Portugal venceu hoje Nigéria, com golos de Pedro Neto e Francisco Conceição. O placar final marcou 2x1.

Jogo ocorreu em Leiria.
Portugal fecha preparação para o Mundial com triunfo sofrido sobre a Nigéria
Jogo ocorreu em Leiria.
Gianni Infantino destaca “momento de celebração” no arranque do Mundial 2026 apesar das polémicas
Futebol
seleção nacional
Mundial 2026
Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
Diário de Notícias
www.dn.pt