Adepto morre minutos antes do jogo entre Portugal e Nigéria. FPF diz que vai "dedicar a primeira vitória à sua memória"

Um adepto morreu minutos antes do jogo amigável entre Portugal e Nigéria esta noite, 10 de junho. O idoso, de 77 anos, terá sofrido uma paragem cardiorespiratória no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital de Santo André. No local, foi declarado o óbito do adepto. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou o ocorrido. "A Federação Portuguesa de Futebol lamenta profundamente a morte de um adepto que esta noite sofreu uma paragem cardiorespiratória antes do jogo e enquanto se preparava para assistir ao Portugal-Nigéria, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria. Apesar da pronta intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital", lê-se em nota enviada ao jornal.Além de solidarizar-se com a família do adepeto, a FPF manifesta dedicar a primeira vitória da seleção nacional ao idoso. "Neste momento de enorme dor e pesar, a Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional associam-se à consternação da família e amigos deste adepto. A Seleção Nacional tudo fará para, durante o Mundial-2026, dedicar a primeira vitória à sua memória", complementa.Portugal venceu hoje Nigéria, com golos de Pedro Neto e Francisco Conceição. O placar final marcou 2x1..Portugal fecha preparação para o Mundial com triunfo sofrido sobre a Nigéria.Gianni Infantino destaca “momento de celebração” no arranque do Mundial 2026 apesar das polémicas