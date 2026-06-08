A final do Mundial de 1930 jogou-se com duas bolas — e a troca mudou o rumo da história

A primeira final da história dos Campeonatos do Mundo continua envolta em episódios quase inacreditáveis. Entre rivalidade, tensão e improviso, o duelo entre Uruguai e Argentina, disputado a 30 de julho de 1930 no Estádio Centenário, em Montevideu, ficou marcado por uma situação insólita: o jogo foi disputado com duas bolas diferentes, uma em cada parte.À época, não existia uma bola oficial padronizada pela FIFA. Cada seleção utilizava os modelos com que treinava e competia regularmente, o que gerou um impasse antes do encontro decisivo. A Argentina insistia em jogar com a sua bola, conhecida como “Tiento”, mais leve e com um comportamento diferente no relvado. O Uruguai, anfitrião do torneio, defendia a utilização do seu modelo preferido, geralmente identificado como “T-Model”, considerada mais pesada e robusta.O desacordo subiu de tom nas horas que antecederam o apito inicial. Nenhuma das equipas queria ceder e o ambiente tornava-se cada vez mais tenso numa final já carregada de rivalidade sul-americana. Coube ao árbitro belga John Langenus encontrar uma solução de compromisso. A decisão foi inédita e permanece única na história dos Mundiais: a primeira parte seria disputada com a bola argentina e a segunda com a bola uruguaia.O plano parecia favorecer a Argentina. Depois de o Uruguai inaugurar o marcador, os argentinos reagiram rapidamente e chegaram ao intervalo em vantagem por 2–1, demonstrando maior conforto com a bola utilizada nos primeiros 45 minutos. A sensação nas bancadas era de que os visitantes estavam mais próximos de levantar o primeiro troféu mundial.Mas o cenário mudou radicalmente após o recomeço.Já com a bola escolhida pelos uruguaios em campo, a seleção da casa cresceu no jogo e assumiu o controlo emocional e técnico da partida. Pedro Cea empatou aos 57 minutos, Santos Iriarte consumou a reviravolta e Héctor Castro fechou a contagem perto do final, fixando o resultado em 4–2 e garantindo ao Uruguai o estatuto de primeiro campeão do mundo.A coincidência entre a troca de bola e a reviravolta no marcador alimentou uma das maiores curiosidades da história do futebol. Durante décadas, adeptos e historiadores questionaram até que ponto o modelo utilizado na segunda parte poderá ter influenciado o desempenho das equipas. Num futebol muito diferente do atual — com bolas de couro pesado, costuras visíveis e características pouco uniformes — qualquer alteração podia fazer diferença na velocidade, no controlo e até na trajetória dos remates.Embora não exista prova científica de que a troca tenha sido determinante para a vitória uruguaia, os registos históricos da FIFA sustentam que o desacordo existiu e que a solução encontrada passou efetivamente pela utilização de duas bolas distintas durante a final..História dos Mundiais. Em 1930, Uruguai inaugurou o torneio com título em casa e brilho de ‘El Manco’