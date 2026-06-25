Sporting vence Benfica e leva final da Liga de futsal para a negra

O Sporting venceu esta quinta-feira, 25 de junho, na receção ao Benfica, por 3-2, e igualou, no quarto jogo, a final da Liga portuguesa de futsal, que vai ser decidida no domingo, no recinto dos encarnados.Kutchi deu vantagem ao Benfica, aos 18 minutos, mas, na segunda parte, o Sporting promoveu a reviravolta, mantendo a tendência das vitórias em casa na final, com golos de Pauleta, aos 21, Diogo Santos, aos 34, e Tomás Paçó, aos 36, antes de Diego Nunes ter reduzido para os campeões nacionais, aos 38.O Benfica, nove vezes campeão, e o Sporting, que detém 19 títulos, disputam o quinto e decisivo jogo no domingo, a partir das 20:00, no Pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.