Portugal conquista prata e bronze na Taça do Mundo de Ginástica Acrobática na Maia

Portugal conquistou este domingo duas medalhas na Taça do Mundo de Ginástica Acrobática, realizada na Maia, numa competição que contou igualmente com o International Acro Cup e reuniu alguns dos melhores atletas internacionais da modalidade.O destaque da participação portuguesa vai para o par feminino formado por Joana Silva e Sofia Ferreira, que alcançou a medalha de prata. As ginastas apresentaram um exercício combinado avaliado em 28,310 pontos, garantindo assim um lugar no pódio da prova..Também em evidência esteve o grupo feminino composto por Diana Laranjinha, Melanie Rodrigues e Ema Fernandes, que conquistou a medalha de bronze. O trio português somou 27,320 pontos no exercício apresentado, assegurando o terceiro lugar da classificação.Portugal esteve ainda próximo de outras medalhas. Nos pares mistos, André Fiuza e Lara Fernandes terminaram na quarta posição com 28,500 pontos, enquanto João Carreira e Inês Nossa ficaram no quinto lugar, após obterem 28,400 pontos.Nos grupos masculinos, a formação portuguesa constituída por Tiago Ramos, Vítor Silva, Miguel Lopes e Gonçalo Parreira também ficou às portas do pódio, terminando na quarta posição com um total de 26,350 pontos.No final da competição, a diretora técnica da seleção nacional, Lucília Rodrigues, fez um balanço muito positivo da participação portuguesa. “O balanço é superpositivo. Finais em todas as especialidades em que concorremos, o que foi maravilhoso e era um dos objetivos que tínhamos. Sucesso e pura evolução que vi desde o primeiro apuramento até agora. São só coisas positivas. Daqui para a frente é sempre a crescer, sempre a melhorar e a próxima será ainda melhor”, afirmou..Duas medalhas de bronze nos Jogos Mundiais na canoagem e na ginástica acrobática