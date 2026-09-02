Taranto 2026: mais uma medalha de ouro, agora para Irina Rodrigues no lançamento do disco

Irina Rodrigues conquistou esta quarta-feira a medalha de ouro no lançamento do disco dos Jogos do Mediterrâneo, em Taranto, Itália, impondo-se na final com a marca de 62,51 metros.

A portuguesa, uma das atletas mais experientes da comitiva nacional, começou o concurso com um lançamento de 58,98 metros e passou para a liderança logo na segunda tentativa, ao lançar o disco a 62,51 metros, marca que nenhuma das adversárias conseguiu superar.

Irina Rodrigues voltou ainda a ultrapassar a barreira dos 60 metros, com um lançamento de 61,75, e registou também 59,49 metros, confirmando a superioridade demonstrada ao longo da final.

A italiana Daisy Osakue ficou com a medalha de prata, com 60,96 metros, enquanto a turca Özlem Becerek completou o pódio, com 60,18. A portuguesa terminou, assim, com mais de metro e meio de vantagem sobre a segunda classificada.

O triunfo de Irina Rodrigues reforçou uma jornada particularmente positiva para o atletismo português, depois de Patrícia Silva também se ter sagrado campeã dos Jogos do Mediterrâneo nos 1500 metros.

Com o ouro no lançamento do disco, Portugal chegou às 32 medalhas em Taranto 2026, 16 das quais de ouro. O atletismo nacional passou a contabilizar nove pódios nesta edição dos Jogos do Mediterrâneo.