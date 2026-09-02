Patrícia Silva conquista ouro nos 1500 metros nos Jogos do Mediterrâneo

Patrícia Silva conquistou esta quarta-feira a medalha de ouro nos 1500 metros dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Taranto, Itália, confirmando o excelente momento que atravessa numa temporada marcada por resultados de grande nível internacional.

A atleta portuguesa venceu a final dos 1500 metros e subiu ao lugar mais alto do pódio, garantindo mais um ouro para o atletismo nacional e elevando para 31 o número de medalhas conquistadas pela Equipa Portugal nesta edição dos Jogos do Mediterrâneo.

O triunfo surge poucas semanas depois de Patrícia Silva ter alcançado um dos maiores resultados da carreira. A meio-fundista portuguesa conquistou, a 16 de agosto, a medalha de bronze nos 1500 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo, em Birmingham.

Aos 26 anos, Patrícia Silva tem vindo a afirmar-se esta temporada entre as principais especialistas europeias da distância. Em junho, na etapa de Paris da Diamond League, estabeleceu um novo recorde pessoal nos 1500 metros, ao correr em 3.58,74 minutos.

Em Taranto, a portuguesa voltou a demonstrar o bom momento de forma e desta vez terminou no lugar mais desejado. Depois do bronze europeu em Birmingham, Patrícia Silva é agora campeã dos Jogos do Mediterrâneo nos 1500 metros, acrescentando mais uma medalha de ouro à participação portuguesa em Itália.