Patrícia Silva garante bronze nos 1500 metros dos Europeus

Patrícia Silva guardou o melhor para os metros decisivos e saiu este domingo de Birmingham com a medalha de bronze dos 1500 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo. A portuguesa entrou na reta da meta fora dos lugares de pódio, mas protagonizou uma forte recuperação e ultrapassou a francesa Agathe Guillemot, garantindo o terceiro lugar com 4.09,22 minutos e a primeira medalha individual da carreira num Europeu de pista ao ar livre.

O título ficou nas mãos da britânica Georgia Hunter Bell, que confirmou o favoritismo e cortou a meta em 4.07,78 minutos. A polaca Klaudia Kazimierska conquistou a medalha de prata, com 4.08,80, enquanto Patrícia Silva completou o pódio, a 1,44 segundos da vencedora.

A corrida foi lançada a um ritmo relativamente lento, com a também portuguesa Salomé Afonso a assumir a liderança durante a fase inicial. À entrada para a parte decisiva, Hunter Bell colocou-se em posição para atacar e acabou por se destacar das adversárias, enquanto atrás se travava a luta pelos restantes lugares do pódio. Foi aí que Patrícia Silva mostrou capacidade de resposta, recuperando terreno na reta final para chegar ao bronze.

A medalha confirma aquilo que a atleta do Sporting já tinha deixado antever na véspera. Patrícia Silva venceu a segunda série de qualificação em 4.08,10 minutos, o melhor tempo das eliminatórias, numa corrida muito equilibrada em que bateu a irlandesa Sarah Healy e a francesa Agathe Guillemot. Salomé Afonso também tinha conseguido o apuramento para a final, ao terminar no terceiro lugar da primeira série, em 4.10,07.

Aos 26 anos, Patrícia Silva chegou a Birmingham a realizar a melhor temporada da carreira nos 1500 metros. A portuguesa melhorou este ano o recorde pessoal para 3.58,74 minutos, marca que a colocou entre as principais candidatas às medalhas antes dos Europeus e como uma das melhores europeias da temporada.

O bronze de Birmingham acrescenta mais um resultado de relevo ao currículo da meio-fundista, que em 2025 já tinha subido ao pódio dos Mundiais de pista curta de Nanjing, então nos 800 metros. Patrícia foi terceira nessa final, com 1.59,80 minutos, estabelecendo o recorde nacional em pista curta da distância.

Há ainda uma ligação familiar especial ao sucesso agora alcançado. Patrícia Silva é filha de Rui Silva, um dos maiores meio-fundistas portugueses, medalha de bronze olímpica nos 1500 metros em Atenas-2004 e que também conquistou medalhas europeias na mesma distância. Mais de duas décadas depois dos grandes resultados internacionais do pai, Patrícia coloca também o nome da família num pódio europeu dos 1500 metros.

A medalha conquistada em Birmingham confirma definitivamente a progressão de Patrícia Silva. Depois do bronze mundial dos 800 metros em pista curta, a portuguesa conseguiu agora transferir o sucesso para os 1500 metros ao ar livre e subir ao terceiro lugar do pódio numa das provas mais competitivas do programa dos Europeus.