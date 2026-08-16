Patrícia Silva garante bronze nos 1500 metros dos Europeus
ADAM VAUGHAN
Desporto

Patrícia Silva garante bronze nos 1500 metros dos Europeus

Portuguesa fez uma grande ponta final para subir ao pódio em Birmingham, atrás da britânica Georgia Hunter Bell e da polaca Klaudia Kazimierska.
Cecília Carmo
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Patrícia Silva guardou o melhor para os metros decisivos e saiu este domingo de Birmingham com a medalha de bronze dos 1500 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo. A portuguesa entrou na reta da meta fora dos lugares de pódio, mas protagonizou uma forte recuperação e ultrapassou a francesa Agathe Guillemot, garantindo o terceiro lugar com 4.09,22 minutos e a primeira medalha individual da carreira num Europeu de pista ao ar livre.

O título ficou nas mãos da britânica Georgia Hunter Bell, que confirmou o favoritismo e cortou a meta em 4.07,78 minutos. A polaca Klaudia Kazimierska conquistou a medalha de prata, com 4.08,80, enquanto Patrícia Silva completou o pódio, a 1,44 segundos da vencedora.

A corrida foi lançada a um ritmo relativamente lento, com a também portuguesa Salomé Afonso a assumir a liderança durante a fase inicial. À entrada para a parte decisiva, Hunter Bell colocou-se em posição para atacar e acabou por se destacar das adversárias, enquanto atrás se travava a luta pelos restantes lugares do pódio. Foi aí que Patrícia Silva mostrou capacidade de resposta, recuperando terreno na reta final para chegar ao bronze.

A medalha confirma aquilo que a atleta do Sporting já tinha deixado antever na véspera. Patrícia Silva venceu a segunda série de qualificação em 4.08,10 minutos, o melhor tempo das eliminatórias, numa corrida muito equilibrada em que bateu a irlandesa Sarah Healy e a francesa Agathe Guillemot. Salomé Afonso também tinha conseguido o apuramento para a final, ao terminar no terceiro lugar da primeira série, em 4.10,07.

Aos 26 anos, Patrícia Silva chegou a Birmingham a realizar a melhor temporada da carreira nos 1500 metros. A portuguesa melhorou este ano o recorde pessoal para 3.58,74 minutos, marca que a colocou entre as principais candidatas às medalhas antes dos Europeus e como uma das melhores europeias da temporada.

O bronze de Birmingham acrescenta mais um resultado de relevo ao currículo da meio-fundista, que em 2025 já tinha subido ao pódio dos Mundiais de pista curta de Nanjing, então nos 800 metros. Patrícia foi terceira nessa final, com 1.59,80 minutos, estabelecendo o recorde nacional em pista curta da distância.

Há ainda uma ligação familiar especial ao sucesso agora alcançado. Patrícia Silva é filha de Rui Silva, um dos maiores meio-fundistas portugueses, medalha de bronze olímpica nos 1500 metros em Atenas-2004 e que também conquistou medalhas europeias na mesma distância. Mais de duas décadas depois dos grandes resultados internacionais do pai, Patrícia coloca também o nome da família num pódio europeu dos 1500 metros.

A medalha conquistada em Birmingham confirma definitivamente a progressão de Patrícia Silva. Depois do bronze mundial dos 800 metros em pista curta, a portuguesa conseguiu agora transferir o sucesso para os 1500 metros ao ar livre e subir ao terceiro lugar do pódio numa das provas mais competitivas do programa dos Europeus.

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