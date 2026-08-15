Europeus de atletismo: Pichardo novamente 'vice' no triplo salto na Europa
Lusa
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Europeus de atletismo: Pichardo novamente 'vice' no triplo salto na Europa

O português Pedro Pablo Pichardo voltou hoje a conquistar a medalha de prata do triplo salto nos Campeonatos da Europa de atletismo Birmingham2026 com 17,76 metros, a 39 centímetros do italiano Díaz.
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Pichardo, que procurava juntar o cetro continental ao seu segundo título mundial, iniciou a final com 17,76, o seu maior salto do ano, acabando por ser ultrapassado por Díaz, no 'voo' seguinte, com os 18,15 metros do seu novo recorde italiano e a melhor marca do ano.

Aos 33 anos, o campeão olímpico em Tóquio2020 e ‘vice’ em Paris2024 conquistou a sua terceira medalha em Europeus, a segunda de prata, numa final em que, abdicando dos três últimos, saltou ainda 17,50 e 16,99, ambos aquém do seu rival, bicampeão mundial 'indoor' e bronze olímpico, que, depois do nulo inicial, ultrapassou os 18 metros - com o quarto maior 'voo' da história - e ainda aterrou nos 17,78.

O também italiano Andrea Dallavalle, vice-campeão mundial em Tóquio2025, terminou na terceira posição, com 17,37.

A medalha de prata de Pichardo, 'vice', tal como em Roma2024, então atrás do espanhol Jordan Díaz, depois do título em Munique2022, junta-se ao bronze de Fatoumata Diallo, nos 400 metros barreiras, aumentando para 43 o número de ‘metais’ conquistados por portugueses em 27 edições de Campeonatos da Europa.

No total de ‘metais’ em Europeus, Pichardo igualou Rosa Mota, três vezes campeã europeia, e Sara Moreira, que além de um título tem duas medalhas de prata, ficado apenas atrás de Francis Obikwelu, que conta quatro, três das mais valiosas e uma de prata.

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