Pedro Pichardo salta para entrar na lista dos mais medalhados do atletismo português
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Pedro Pichardo salta para entrar na lista dos mais medalhados do atletismo português

Triplista tem nove pódios por Portugal e procura o décimo nos Europeus de Birmingham, na final do triplo salto agendada para este sábado (20h17, RTP2).
Isaura Almeida
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