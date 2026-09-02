Karateca Ana Rita Oliveira ganha ouro na categoria de +68 kg nos Jogos do Mediterrâneo

A karateca Ana Rita Oliveira sagrou-se esta quarta-feira, 2 de setembro, campeã da categoria de +68 kg de kumite nos Jogos do Mediterrâneo, elevando para três dezenas as medalhas da Missão portuguesa em Taranto2026.

A portuguesa de 28 anos venceu três combates rumo à final, na qual se impôs à montenegrina Jovana Damjanovic, por 4-3.

O ouro de Ana Rita Oliveira é a primeira medalha do karaté português nos Jogos do Mediterrâneo e o 14.º conquistado por Portugal na cidade italiana, onde a Missão nacional já soma 30 pódios.