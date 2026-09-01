José Carlos Pinto e Omar Elkhatib de ouro. Portugal soma mais três medalhas em Taranto

José Carlos Pinto conquistou esta terça-feira a medalha de ouro nos 5000 metros dos Jogos do Mediterrâneo de Taranto, coroando um dia em que Portugal voltou a aumentar o medalheiro. O atleta português venceu a final em 14.41,11 minutos, garantindo o segundo título nacional da jornada no atletismo, depois do triunfo de Omar Elkhatib nos 400 metros.

José Carlos Pinto decidiu a corrida dos 5000 metros num final muito apertado, impondo-se ao tunisino Mohamed Jhinaoui, segundo classificado, com 14.41,55 minutos, enquanto o marroquino Fouad Messaoudi completou o pódio, com 14.41,75.

O português terminou assim com um ouro uma jornada particularmente exigente, uma vez que já tinha competido na final dos 1500 metros. Nessa prova, José Carlos Pinto esteve durante boa parte da corrida na frente, mas acabou por terminar na 10.ª posição, com 3.45,19 minutos.

Antes do triunfo nos 5000 metros, Portugal já tinha celebrado outro ouro no atletismo. Omar Elkhatib sagrou-se campeão do Mediterrâneo nos 400 metros, vencendo em 44,92 segundos, novo recorde dos Jogos e também recorde pessoal.

O português impôs-se com uma forte reta final, deixando o francês Dylan Mileau na segunda posição, com 45,16 segundos, e o italiano Lorenzo Benati no terceiro lugar, com 45,32.

A marca conseguida em Taranto permitiu ainda a Omar Elkhatib tornar-se apenas o segundo português a correr os 400 metros abaixo dos 45 segundos, depois de João Coelho, recordista nacional da distância, com 44,79.