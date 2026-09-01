José Carlos Pinto e Omar Elkhatib de ouro. Portugal soma mais três medalhas em Taranto
José Carlos Pinto conquistou esta terça-feira a medalha de ouro nos 5000 metros dos Jogos do Mediterrâneo de Taranto, coroando um dia em que Portugal voltou a aumentar o medalheiro. O atleta português venceu a final em 14.41,11 minutos, garantindo o segundo título nacional da jornada no atletismo, depois do triunfo de Omar Elkhatib nos 400 metros.
José Carlos Pinto decidiu a corrida dos 5000 metros num final muito apertado, impondo-se ao tunisino Mohamed Jhinaoui, segundo classificado, com 14.41,55 minutos, enquanto o marroquino Fouad Messaoudi completou o pódio, com 14.41,75.
O português terminou assim com um ouro uma jornada particularmente exigente, uma vez que já tinha competido na final dos 1500 metros. Nessa prova, José Carlos Pinto esteve durante boa parte da corrida na frente, mas acabou por terminar na 10.ª posição, com 3.45,19 minutos.
Antes do triunfo nos 5000 metros, Portugal já tinha celebrado outro ouro no atletismo. Omar Elkhatib sagrou-se campeão do Mediterrâneo nos 400 metros, vencendo em 44,92 segundos, novo recorde dos Jogos e também recorde pessoal.
O português impôs-se com uma forte reta final, deixando o francês Dylan Mileau na segunda posição, com 45,16 segundos, e o italiano Lorenzo Benati no terceiro lugar, com 45,32.
A marca conseguida em Taranto permitiu ainda a Omar Elkhatib tornar-se apenas o segundo português a correr os 400 metros abaixo dos 45 segundos, depois de João Coelho, recordista nacional da distância, com 44,79.
Com os triunfos de Omar Elkhatib e José Carlos Pinto, o atletismo português passou a contabilizar seis medalhas nestes Jogos do Mediterrâneo: quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze.
A primeira medalha portuguesa desta terça-feira tinha sido conquistada no remo. Inês Oliveira terminou no terceiro lugar a final de single scull ligeiro feminino, com 8.31,03 minutos, garantindo o bronze e a primeira medalha portuguesa da modalidade nesta edição dos Jogos.
A grega Zoi Fitsiou conquistou o ouro, com 8.11,67 minutos, enquanto a argelina Nihed Benchaldi ficou com a prata, ao concluir a prova em 8.26,89.
Os dois ouros no atletismo e o bronze no remo fizeram Portugal chegar às 29 medalhas em Taranto, reforçando aquela que já é a melhor participação portuguesa de sempre nos Jogos do Mediterrâneo em número de pódios. O anterior máximo tinha sido estabelecido em Orã 2022, com 25 medalhas.
Além dos pódios, Diogo Barrigana apurou-se para a final dos 400 metros barreiras, ao correr a eliminatória em 49,59 segundos, e Delvis Santos garantiu também a presença na final dos 200 metros, com 21,07.
Na ginástica artística, Mafalda Costa terminou o concurso completo feminino no 10.º lugar e Mariana Parente foi 11.ª, enquanto Luís Léchaud alcançou o 14.º posto na prova masculina. No karaté, Joaquim Mendes chegou aos quartos de final dos -67 kg, sendo afastado pelo grego Georgios Baliotis.
No remo, Inês Oliveira e Duarte Castro foram ainda quintos no double scull ligeiro misto, Afonso Santos terminou em sétimo no single scull e Duarte Castro foi oitavo no single scull ligeiro. Clement Campino despediu-se do torneio de ténis de mesa nos quartos de final, derrotado pelo argelino Mehdi Bouloussa.
Na vela, Luísa Peres foi 14.ª e 7.ª nas duas regatas de ILCA 6 realizadas e ocupa o nono lugar da classificação geral.