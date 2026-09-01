Omar Elkhatib correndo na pista dos Jogos do Mediterrâneo.
Omar Elkhatib correndo na pista dos Jogos do Mediterrâneo. FOTO: FPA
Desporto

Omar Elkhatib campeão dos 400 metros nos Jogos do Mediterrâneo

Atleta de 24 anos fixou um novo recorde da competição ao correr a distância em 44,92 segundos, assegurando a 12.ª medalha de ouro para a missão nacional em solo italiano.
Adelaide Cabral
Publicado a
Atualizado a

Portugal voltou a dominar a volta à pista nos Jogos do Mediterrâneo, com Omar Elkhatib a sagrar-se, esta terça-feira, 1 de setembro, campeão dos 400 metros e a manter o cetro em mãos lusas, sucedendo ao compatriota João Coelho, avançou a agência Lusa.

Em Taranto, o atleta completou a distância em 44,92 segundos, estabelecendo uma nova melhor marca da competição e superando a concorrência de França e Itália, num triunfo que reforça o medalheiro nacional com o 12.º ouro da campanha.

O atleta português superou, assim, o francês Dylan Mileau, medalha de prata, que percorreu a distância em 45,16ss, e o italiano Lorenzo Benati, que fechou o pódio com o tempo de 45,32.

A medalha de Omar Elkhatib é a 28.ª conquistada por Portugal em Taranto2026, com a delegação nacional a somar 12 ouros, sete pratas e nove bronzes.

Com esta exibição em Taranto, Omar Elkhatib confirmou o excelente momento de forma e a solidez competitiva que tem vindo a construir na volta à pista. Ao quebrar com autoridade a barreira dos 45 segundos e fixar um novo registo histórico para a competição, o velocista geriu o ritmo de forma exímia e dominou a reta final, impondo a sua ponta de velocidade frente à forte oposição francesa e italiana para subir ao lugar mais alto do pódio.

O triunfo do atleta do Sporting CP – peça fundamental também no quarteto luso da estafeta de 4x400 metros – consolida o estatuto de afirmação internacional da velocidade prolongada portuguesa. A sucessão direta ao colega de seleção João Coelho, que vencera a prova na edição anterior, espelha o ciclo virtuoso que a disciplina atravessa no país, alicerçado numa geração que tem vindo a pulverizar marcas e a garantir presença regular nos grandes palcos.

*Com Lusa

Omar Elkhatib correndo na pista dos Jogos do Mediterrâneo.
Fatoumata Diallo de bronze nos 400 metros barreiras oferece primeira medalha a Portugal
Omar Elkhatib correndo na pista dos Jogos do Mediterrâneo.
Portugal conquista ouro na estafeta feminina nos Jogos do Mediterrâneo
Atletismo
400 metros
Jogos do Mediterrâneo
Omar Elkhatib
Diário de Notícias
www.dn.pt