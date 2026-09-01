Omar Elkhatib campeão dos 400 metros nos Jogos do Mediterrâneo

Portugal voltou a dominar a volta à pista nos Jogos do Mediterrâneo, com Omar Elkhatib a sagrar-se, esta terça-feira, 1 de setembro, campeão dos 400 metros e a manter o cetro em mãos lusas, sucedendo ao compatriota João Coelho, avançou a agência Lusa.

Em Taranto, o atleta completou a distância em 44,92 segundos, estabelecendo uma nova melhor marca da competição e superando a concorrência de França e Itália, num triunfo que reforça o medalheiro nacional com o 12.º ouro da campanha.

O atleta português superou, assim, o francês Dylan Mileau, medalha de prata, que percorreu a distância em 45,16ss, e o italiano Lorenzo Benati, que fechou o pódio com o tempo de 45,32.

A medalha de Omar Elkhatib é a 28.ª conquistada por Portugal em Taranto2026, com a delegação nacional a somar 12 ouros, sete pratas e nove bronzes.

Com esta exibição em Taranto, Omar Elkhatib confirmou o excelente momento de forma e a solidez competitiva que tem vindo a construir na volta à pista. Ao quebrar com autoridade a barreira dos 45 segundos e fixar um novo registo histórico para a competição, o velocista geriu o ritmo de forma exímia e dominou a reta final, impondo a sua ponta de velocidade frente à forte oposição francesa e italiana para subir ao lugar mais alto do pódio.

O triunfo do atleta do Sporting CP – peça fundamental também no quarteto luso da estafeta de 4x400 metros – consolida o estatuto de afirmação internacional da velocidade prolongada portuguesa. A sucessão direta ao colega de seleção João Coelho, que vencera a prova na edição anterior, espelha o ciclo virtuoso que a disciplina atravessa no país, alicerçado numa geração que tem vindo a pulverizar marcas e a garantir presença regular nos grandes palcos.

*Com Lusa