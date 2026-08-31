Rosalina Santos
Rosalina SantosFederação Portuguesa de Atletismo
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Portugal conquista ouro na estafeta feminina nos Jogos do Mediterrâneo

Marca de 43,57 segundos permitiu superar a concorrência grega e turca, elevando para 24 o total de pódios nacionais na competição.
Adelaide Cabral
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A estafeta feminina de 4x100 metros conquistou esta segunda-feira, 31 de agosto, a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026.

A equipa composta por Rosalina Santos, Catarina Lourenço, Beatriz Castelhano e Arialis Martínez cumpriu a final em 43,57 segundos, superando a Grécia, prata em 43,61, e a Turquia, bronze em 44,05.

A estafeta lusa conquistou o 10.º ouro para Portugal na cidade italiana, onde a Missão nacional soma agora 24 medalhas.

Estafeta 4x100
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Taranto 2026
Estafeta feminino
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