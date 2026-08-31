Portugal conquista ouro na estafeta feminina nos Jogos do Mediterrâneo

A estafeta feminina de 4x100 metros conquistou esta segunda-feira, 31 de agosto, a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026.

A equipa composta por Rosalina Santos, Catarina Lourenço, Beatriz Castelhano e Arialis Martínez cumpriu a final em 43,57 segundos, superando a Grécia, prata em 43,61, e a Turquia, bronze em 44,05.

A estafeta lusa conquistou o 10.º ouro para Portugal na cidade italiana, onde a Missão nacional soma agora 24 medalhas.