Henrique Rocha coloca Portugal pela primeira vez com três tenistas no top 100

O tenista Henrique Rocha subiu esta segunda-feira, 26 de outubro, ao 100.º lugar do ranking mundial, colocando Portugal pela primeira vez na história com três representantes no top 100, desde a criação da tabela ATP, em 1973.

Henrique Rocha, que era o 105.º na semana transata, junta-se a Nuno Borges (53.º) e Jaime Faria (57.º), que caíram ambos uma posição na hierarquia.

Em relação ao top 100, o jogador portuense, de 22 anos, torna-se o nono português a chegar a este patamar, juntando-se também a Nuno Marques, Frederico Gil, Rui Machado, João Sousa, Gastão Elias e Pedro Sousa.

O agora 100.º do ranking mundial passa a ser o terceiro mais jovem português a conseguir esta marco, batido apenas por Nuno Marques (21 anos) - o primeiro a consegui-lo, em 01 de abril de 1991 - e Jaime Faria (também com 22).

Na semana passada, Henrique Rocha venceu dois jogos no challenger Lisboa Belém Open, antes de cair nos quartos de final perante o dinamarquês Elmer Moller (6-2 e 6-4).

A tabela ATP continua a ser liderada pelo italiano Jannik Sinner, seguido, agora de mais perto, pelo alemão Alexander Zverev, segundo, e pelo espanhol Carlos Alcaraz, terceiro.

No top 10, a única mudança foi a subida do francês Arthur Fils do 10.º para o oitavo posto e a queda do australiano Alex de Minaur de oitavo para 10.º.

Quanto à hierarquia feminina, lidera a cazaque Elena Rybakina, seguida pela bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda, e pela russa Mirra Andreeva, terceira, num top 10 em que a polaca Iga Swiatek subiu uma posição, para oitava, por troca com a checa Linda Noskova.