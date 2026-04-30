A recuperar de lesão, Patrícia Sampaio pensa no regresso e em ser campeã do mundo

A recuperação "está a correr francamente bem" e Patrícia Sampaio espera voltar em breve aos treinos no tatami e regressar à competição em agosto. Para já ainda só faz ginásio, fisioterapia e massagem. A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024 disse ao DN, durante uma reportagem na Associação Filarmónica Gualdim Pais, em Tomar, que espera competir no Grand Slam de Lausana, na Suíça, entre 28 e 30 de agosto.A disciplina e vontade mental que coloca na recuperação só surpreende quem não a conhece. "Tem custado muito ficar de fora, estou com muita vontade de fazer judo, mas não me quero precipitar, quero voltar a tempo de fazer uma boa preparação para o Campeonato do Mundo", disse a judoca, que, em fevereiro, sofreu uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, durante um estágio em Paris, após o Grand Slam francês. Depois de começar o ano como número 1 do ranking mundial na categoria de -78 Kg, Patrícia tinha dois grandes objetivos: ser campeã europeia e mundial. E depois de falhar o europeu de abril, em Tbilissi, devido a lesão, Patrícia Sampaio continua "a querer ser campeã do mundo". Os Mundiais de Baku realizam-se de 4 a 11 de outubro e ela quer mais do que o bronze ganho nos Mundiais de Budapeste, em 2025. E apesar da ausência certa no arranque da qualificação para os Jogos Olímpicos, que será no Grand Slam de Ulan-Bator, entre 19 e 21 de junho, a presença em Los Angeles2028 é outro objetivo para a medalhada olímpica e do seu treinador. "Nós, não só queremos ir a Los Angeles2028 através de ranking, como queremos estar nos cabeças de série. Desde os primeiros Jogos Olímpicos, esse sempre foi o objetivo. Em Tóquio não deu, mas em Paris2024 entrou como cabeça de série e medalhou. E o objetivo é repetir em LA. A Patrícia tem hoje a parte mental mais trabalhada e é uma judoca com ferramentas que pôs em prática de forma exímia em Paris. Portanto, é não só chegar lá através de ranking, mas chegar como cabeça de série e ser das favoritas à conquista da medalha", disse o treinador ao DN Igor Sampaio. .No ‘tatami’ da Gualdim Pais cabem castores, gaivotas e campeões de judo