A recuperar de lesão, Patrícia Sampaio pensa no regresso e em ser campeã do mundo
Gerardo Santos
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A recuperar de lesão, Patrícia Sampaio pensa no regresso e em ser campeã do mundo

Medalhada Olímpica espera voltar a competir no Grand Slam de Lausana, em agosto, e fazer uma boa preparação para os Mundiais de Baku, em outubro.
Isaura Almeida
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