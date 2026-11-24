Revista de imprensa. Uma sondagem sobre habitação, um estudo sobre o VIH e o Orçamento
O Público traz esta terça-feira uma sondagem da Universidade Católica para o jornal, RTP e Antena1, segundo a qual a maioria vê país a piorar e aponta dedo ao Governo na habitação e nas cargas policiais. A maioria dos inquiridos, 68%, diz que as medidas do Executivo Montenegro "não contribuem para resolver" o problema da habitação. Questionados sobre as reivindicações dos manifestantes, 64% dos inquiridos concorda com os protestos.
Neste jornal lê-se ainda que novos casos de VIH caem 39% em dez anos, mas mais de metade continua a ser diagnosticada tardiamente. "Em 2025 registaram-se 961 novos casos de VIH, dos quais 916 diagnósticos ocorreram no país. Maioria das infecções ocorreu em homens e em mais de metade dos novos casos, o diagnóstico foi tardio", escreve.
No Diário de Notícias lê-se que o relatório da DGS e do INSA sobre a evolução epidemiológica da Sida/VIH, apresentado esta terça-feira, demonstra que 95% das pessoas que vivem com VIH conhecem o diagnóstico, 97,9% cumprem o tratamento e, destes, 96,1% já estão em supressão virológica.
O DN destaque ainda que nova variante do SARS-CoV-2 foi detetada em Portugal em outubro.
O Jornal de Notícias destaca que o Governo esconde relatório de Campus da Justiça parado há 17 anos no Porto. O jornal lembra que a primeira pedra do projeto, que envolvia um investimento de 114 milhões de euros, foi lançada em 2009, na Quinta de Santo António, em Cedofeita, e conta que, em 2025, o Governo mandou elaborar um relatório para definir o empreendimento. "Mas, questionado pelo JN, recusa dar acesso ao relatório", diz.
O Correio da Manhã traz em manchete uma questão relacionada com o Orçamento do Estado 2027. "Pensionistas avisados para "'presente envenenado'", titula. Em causa, está a aprovação de uma iniciativa para tornar permanente um eventual bónus para os pensionistas, que, avisou o secretário de Estado adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, “condiciona a sua atribuição” em 2027.
Já o Eco escreve que do Orçamento de Sarmento ao Orçamento do Parlamento, documento chega à votação final com marca da oposição.
No Expresso lê-se que a proibição de telemóveis nas escolas está a melhorar os resultados dos alunos, segundo investigadores norte-americanos da Universidade de Harvard, que analisaram o desempenho de quase 3,5 milhões de alunos ao longo dos últimos cinco anos.
O Negócios diz que a descida do IRC para 17% em 2028 não chega para tornar Portugal mais competitivo. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos propõe uma reforma mais abrangente, que passa por reduzir a derrama, eliminar benefícios fiscais sem eficácia comprovada e alargar a base tributável. O pacote teria um custo líquido estimado de 701 milhões de euros.