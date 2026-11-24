Em 2025, foram notificados 961 novos casos de infeção por VIH. Deste universo, homens, entre os 25 e os 29 anos, residentes na área da Grande Lisboa, foram o grupo que registou mais casos, sendo que a maioria destes também nasceu no estrangeiro. De acordo com o relatório sobre a evolução epidemiológica do VIH/Sida no ano de 2025, realizado pela Direção Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), divulgado esta terça-feira, dia 24, no âmbito do Dia Mundial da Sida, que se assinala a 1 de Dezembro, registaram-se no país 961 casos, dos quais 916 foram diagnósticados em território nacional.

A boa notícia é que, segundo os mesmos dados, Portugal já atingiu as metas definidas pela ONUSIDA que eram para ser alcançadas até 2030, o que “representa um marco significativo na resposta nacional à infeção por VIH”, dizem os técnicos que elaboraram o documento.

As metas das Nações Unidas para a resposta à doença indicavam que se atingisse 95-95-95 nos três principais items no controlo da doença (diagnóstico, tratamento e remissão). E os resultados obtidos em 2024 e 2025, tendo por base que no país viviam 51 386 pessoas com VIH, indicam que 95% da população infetada tinha conhecimento do seu diagnóstico, 97,9% estava em tratamento e a cumpri-lo e 96,1% já estava em supressão virológica. Nos dois últimos items, o país até alcançou mais do que os 95% definidos pela ONUSIDA.

O relatório revela ainda que os casos de infeção notificados no país ocorreram sobretudo em homens (2,4 casos por cada caso em mulheres), maioritariamente no grupo dos 25 aos 29 anos (20,7 casos/105 habitantes.) e sobretudo residentes na Grande Lisboa (36,9% dos novos casos, 14,0 casos/105 habitantes). A Península de Setúbal apresentou a segunda taxa mais elevada de diagnósticos (9,0 casos/105 habitantes). Outro dado apurado é que a maioria dos novos casos (59,3%) foram diagnosticados em indivíduos nascidos no estrangeiro, 81,1% provenientes da América Latina, apesar de 71,5% ter indicado Portugal como o país de provável contágio.

Quanto à transmissão, a via sexual continua a ser indicada por 97,9% dos casos, 57,9% por transmissão heterossexual, 56,2% gays, bissexuais ou outros homens que têm sexo com homens(GBHSH). O documento alerta para o facto de a maioria dos casos (59,8%) serem assintomáticos e de o diagnóstico ter sido feito tardiamente em 52,5%, sobretudo em pessoas com 50 ou mais anos (74,5%) e nos homens com transmissão heterossexual (63,6%).

Ainda referente ao ano de 2025, o relatório revela que foram registados 112 óbitos, dos quais 52,5% tinham tido diagnóstico de VIH há mais de 15 anos, e que foram identificados 175 novos casos de SIDA (1,5 casos/105 habitantes), nos quais a pneumocistose foi a doença definidora de SIDA mais frequente.

Diagnósticos tardios são um problema

Um dos problemas assinalados no documento como um dos grandes desafios a ultrapassar no futuro tem a ver com os diagnósticos tardios, já que ainda há “elevadas proporções” de casos destes entre homens heterossexuais, com 50 ou mais anos e pessoas nascidas noutros países.

Por isto mesmo, os técnicos defendem o reforço de “ações dirigidas à promoção do rastreio e diagnóstico precoces e à prevenção da transmissão dirigidas a essas populações específicas”, recomendando também que “os GBHSH jovens e os migrantes, independentemente do sexo, devem também ser alvo de ações com especial foco na prevenção e no rastreio”.

A nível dos rastreios de diagnóstico, em 2025, foram realizados 748. 520 testes VIH prescritos nos cuidados de saúde primários e hospitais, aos quais se somaram 72.586 testes rápidos efetuados em estruturas de proximidade. A proporção de resultados reativos em testes rápidos aumentou para 1,7%. Foram ainda dispensados 3 704 auto-testes VIH, observando-se uma redução face a 2024, pela primeira vez desde a implementação desta medida.

O relatório dá ainda conta que, pelo menos, uma vez durante o ano de 2025, 8834 pessoas receberam Profilaxia de Exposição, o que representa um aumento de 15% relativamente a 2024.