De 1983 a 2024,foram diagnosticadas em Portugal 66.421 pessoas com VIH.
Mais casos de VIH diagnosticados tardiamente em homens acima dos 50 anos e heterossexuais

Relatório do Programa Nacional para as Doenças e Infeções Sexualmente Transmissíveis e VIH referente a 2024, que será hoje divulgado, revela que Portugal mantém descida de número de casos. Mas diretora do programa admite: “Estamos a falhar em rastreio global”.
