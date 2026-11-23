Nova variante do coronavirus chegou a Portugal em outubroÉ esta a manchete d DN deste dia. Foi detetada pela primeira vez, em maio deste ano, no Canadá. Chegou aos EUA e a países da América do Sul, e depois à Europa, através do Reino Unido, Espanha, França e Países Baixos. O DN confirmou que a nova variante já está em Portugal desde outubro. E apesar de estar a ser monitorizada, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge explica que “merecer acompanhamento científico, não significa necessariamente maior transmissibilidade, gravidade ou risco para a população”.Já na foto principal, o custo de vida:Famílias endividam-se cada vez mais para pagar supermercado. DECO avisa que IVA zero não resolve E ainda se sublinha, sobre o Orçamento do Estado 2017:Sebastião Bugalho: “O PS ultrapassou todas as suas linhas vermelhas”Descarregue a edição eletrónica completa no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: