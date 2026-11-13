Revista de imprensa. Reestruturação do SNS, nova estratégia para o turismo e a lei dos vistos gold

O Expresso realça, esta sexta-feira, que a ministra da Saúde avança com restruturação do SNS no meio de nova crise. "No Governo espera-se que isso permita aliviar a pressão a que a ministra voltou a estar sujeita, depois dos dois casos que marcaram a semana: as mortes no Algarve, alegadamente relacionados com problemas nas urgências que a própria governante admitiu conhecer há meses, e o caso de Aveiro, em que o diretor nomeado pela ministra foi detido por suspeitas de corrupção e tráfico de influência", lê-se.

O Correio da Manhã também destaca um dos casos da semana a envolver o SNS: Ana Paula Martins não demite José Luís Gaspar, líder da ULS do Tâmega e Sousa, acusado de um crime de corrupção passiva e dois crimes de prevaricação num processo relativo ao período em que presidiu à Câmara de Amarante.

O Público revela que o Governo vai medir limite de turistas que cada destino no país pode aguentar. Documento com a nova estratégia para o turismo, que indica caminhos até 2035, ainda vai a Conselho de Ministros.

No Jornal de Notícias lê-se que um milhão de colchões são descartados e atirados para aterros por ano, aos quais se juntam milhares de toneladas de móveis. Os números são da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, que mostram a dimensão de um problema ambiental que deverá começar a mudar no próximo ano com o arranque de um novo sistema de recolha, avança.

O Nascer do Sol diz que não há um único dia de 2026 sem greve dos guardas prisionais e traz uma entrevista ao economista Pedro Santo Clara, que diz que, nos últimos anos, 30% dos portugueses com menos de 40 anos saíram do país.

O Diário de Notícias traz um barómetro DN/Aximage, segundo o qual sete em dez portugueses aprovam manifestações e acampadas. Conta ainda os bastidores do dia crítico da tempestade Charles, em que o Governo ponderou manter as escolas abertas.