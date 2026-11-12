Leia aqui o DN desta sexta-feira, 13 de novembro

A manchete deste dia do DN resulta de mais um Barómetro DN/Aximage:Sete em dez portugueses aprovam manifestações e acampadasPresidente da República teve a melhor resposta institucional à crise da habitação. José Luís Carneiro (PS) é o líder político com a melhor avaliação. Só os eleitores da AD responsabilizam maioritariamente os manifestantes, e não o Governo, pelas cargas policiais. Reprovação dos portugueses castiga sobretudo o ministro da Administração Interna. Já na foto principal, os bastidores do dia crítico da tempestade Charles: Governo ponderou manter escolas abertasAinda se sublinha, na seleção nacional: Homenagem a Cristiano Ronaldo. Todos os jogadores vão entrar em campo com a camisola 7Esta é uma notícia para ler no DN Sport, o suplemento de Desporto do DN:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 13 de novembro.Sexta-feira é também dia de Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 13 de novembro.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do DN:.Veja a primeira página do jornal em detalhe: