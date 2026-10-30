Revista de imprensa. O ranking das escolas, as crianças institucionalizadas e o português que terá morrido em Espanha

O ranking das escolas é um dos destaques desta sexta-feira na imprensa nacional. O Diário de Notícias realça que as privadas lideraram em 2025, mas as públicas melhoraram desempenho; o Jornal de Notícias salienta que um terço das secundárias do Top100 são do Porto; enquanto o Público lembra que os rankings fazem 25 anos, que só uma escola pública de Lisboa está no Top100 e que as escolas de municípios onde o peso dos estrangeiros mais subiu desceram nas tabelas; finalmente, o Correio da Manhã refere que são 363 as escolas com média positiva.

Este último destaca que o corte das pensões devido a erro da Caixa Geral de Aposentações força reformados a trabalhar. Avança ainda que o português que o MNE anunciou estar incontactável, além de ter indicações de que estaria num dos comboios acidentados em Espanha, está morto. Nelson Bernardino, diz o CM, seguia na última carruagem do comboio Iryo que foi abalroado pelo AVE e tinha sido promovido pouco tempo antes da tragédia.

O JN realça que os casos de crianças institucionalizadas por violência familiar estão a aumentar. "As situações de violência doméstica que levaram ao acolhimento de crianças e jovens dispararam para 651 em 2025. São mais 35,9% face ao ano anterior", lê-se.

A fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos após a derrota nas presidenciais no Brasil tem destaque no DN, que titula: "Direita vira costas a Flávio e já prepara eleições de 2030". Este jornal traz ainda uma entrevista a António Barreto, que diz que "o sistema de justiça não passou pela democracia, nem pela integração europeia".