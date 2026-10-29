Leia aqui o DN desta sexta-feira, 30 de outubro

As consequências das eleições presidenciais no Brasil fazem manchete no DN:Direita vira costas a Flávio e já prepara eleições de 2030Nem o próprio partido, nem os demais conservadores, nem o juiz aliado do Tribunal Eleitoral, nem o pastor evangélico preferido e nem Trump apoiam a carta do filho de Bolsonaro. Tarcísio e Michelle Bolsonaro preparam o futuro.Já na foto principal, o ‘ranking’ das escolas:- Privadas lideraram em 2025, mas as públicas melhoraram desempenho- Saiba quais são as melhores do país- Escolas do norte têm médias mais altas nos exames - A escola de uma pequena aldeia que esteve em risco de fechar e hoje lidera nas provas do 4.º ano Ainda se destaca entrevista António Barreto:“O sistema de Justiça não passou pela democracia, nem pela integração europeia” E também, no Dinheiro Vivo:Lagarde. Líder do BCE está de saída para poder “falar livremente” no ano decisivo em França Descarregue o suplemento completo no link abaixo:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 30 de outubro.Este também é dia de DN Sport, o suplemento de Desporto do DN:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 30 de outubro.Descarregue neste link a edição eletrónica completa do DN:.Veja a primeira página em detalhe: