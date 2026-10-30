O Grande Colégio Universal, do Porto, lidera o ranking pelo segunda ano consecutivo. Pedro Granadeiro / Global Imagens

Sociedade Exames: escola pública com melhores resultados está em 38.º lugar Os alunos das escolas públicas melhoraram o seu desempenho nos exames nacionais em 2025, mas os colégios privados voltam a destacar-se no ranking geral.