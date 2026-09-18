Revista de imprensa. Famílias fogem da taxa variável e formação de bombeiros sem controlo

O Expresso destaca esta sexta-feira que a maioria das famílias já fugiu da taxa variável na habitação. "Em julho, esta modalidade representava 48,3% do crédito da casa, num movimento acelerado pela subida dos juros e pela procura de prestações mais previsíveis", lê-se no semanário, que traz também um trabalho sobre a Inteligência Artificial. "Ainda vamos a tempo de travar o fim do mundo?", pergunta.

O Público dá destaque à redução do IRS aprovada ontem em Conselho de Ministros: "Bónus vão dos 100 aos 200 euros e chegam a dois milhões de pensionistas", titula.

Este jornal diz também que a reforma do INEM deixa formação de bombeiros sem controlo. E conta que juiz que ia proferir sentença sobre atuação de inspetora adiou veredicto para voltar a inquirir polícias para saber se a a PJ recorreu a escutas ilegais no caso Football Leaks.

No Jornal de Notícias lê-se em manchete que Montenegro prefere contas certas a leilão de medidas. E o Correio da Manhã diz que Paulo Lopo, ex-líder do Estrela foi aliciado para investir no projeto imobiliário de Rui Costa, em Carnaxide (Oeiras), numa fase em que o presidente do Benfica procurava capital para a conclusão das obras.

No Diário de Notícias lê-se que maioria quer mudança de Governo e AD fica mais atrás de PS e Chega, resultados de um barómetro DN/AXimage.