Leia aqui o DN desta sexta-feira, 18 de setembro

"Maioria quer mudança de Governo e AD fica mais atrás de PS e Chega". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, edição de fim de semana. O BARÓMETRO DN/AXIMAGE revela que quase dois terços dos inquiridos dizem que um novo Executivo seria melhor para o país, com a coligação de Governo a perder terreno.Em destaque fotográfico nesta primeira página está a declaração do primeiro-ministro ao País: "Montenegro avança com cortes no IRS e bónus de até 200 euros nas pensões. Mas rejeita "facilitismo"".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN. Outros destaques:- Manuel Carvalho da Silva: "O Governo está a discutir o trabalho sem perceber o país que tem" é- UE-Canadá: Carney desafia Trump e promete "aliança para o futuro" com União Europeia- Educação: Apoios sociais travam abandono no Ensino Superior privado - Evento do DN e DV: 'Money Conference' regressa no dia 8 de outubro com os grandes temas do setor financeiro- Combustíveis: Taxa sobre os lucros das petrolíferas: da difícil aplicação às dúvidas jurídicas .Leia também o caderno de Desporto DN Sport.E o suplemento de Economia Dinheiro Vivo