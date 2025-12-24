Revista de imprensa. Crime em Tomar e subida do preço das casas

O crime ocorrido esta terça-feira em Tomar, no qual um homem cadastrado matou o ex-enteado e fez explodir a casa da ex-companheira, faz as manchetes desta quarta-feira, 24 de dezembro, do Jornal de Notícias e do Correio da Manhã.O JN salienta que a mulher sobreviveu a um "crime premeditado" por um cadastrado "que se suicidou" e que a família estava sinalizada por violência. "Cercado pelas autoridades, homem provoca explosão", destaca o CM, que dá conta de que o menor tinha 13 anos e jogava basquetebol no clube de Cem Soldos.O JN realça ainda que está em curso uma corrida aos centros comerciais para compras de última hora, dando conta de que os brinquedos estão mais tecnológicos, mas que a Lego lidera nas vendas.Já o Público noticia que o preço das casas já subiu 27% desde o primeiro pacote de medidas do Governo, sublinhando que o valor médio de uma casa em Portugal está a aproximar-se dos 250 mil euros, um novo máximo histórico.No que concerne ao Diário de Notícias, os destaques são o maior número de médicos de família e enfermeiros por habitante na Madeira em relação ao continente, o festival de música ucraniana em Lisboa e os casos de homicídio de Cláudio Valente que abalaram os EUA e Portugal..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 24 de dezembro