Revista de imprensa. Crime em Tomar e subida do preço das casas
Leia os destaques da imprensa desta terça-feira, 24 de dezembro.
O crime ocorrido esta terça-feira em Tomar, no qual um homem cadastrado matou o ex-enteado e fez explodir a casa da ex-companheira, faz as manchetes desta quarta-feira, 24 de dezembro, do Jornal de Notícias e do Correio da Manhã.

O JN salienta que a mulher sobreviveu a um "crime premeditado" por um cadastrado "que se suicidou" e que a família estava sinalizada por violência. "Cercado pelas autoridades, homem provoca explosão", destaca o CM, que dá conta de que o menor tinha 13 anos e jogava basquetebol no clube de Cem Soldos.

O JN realça ainda que está em curso uma corrida aos centros comerciais para compras de última hora, dando conta de que os brinquedos estão mais tecnológicos, mas que a Lego lidera nas vendas.

Já o Público noticia que o preço das casas já subiu 27% desde o primeiro pacote de medidas do Governo, sublinhando que o valor médio de uma casa em Portugal está a aproximar-se dos 250 mil euros, um novo máximo histórico.

No que concerne ao Diário de Notícias, os destaques são o maior número de médicos de família e enfermeiros por habitante na Madeira em relação ao continente, o festival de música ucraniana em Lisboa e os casos de homicídio de Cláudio Valente que abalaram os EUA e Portugal.

Leia aqui o DN desta quarta-feira, 24 de dezembro
