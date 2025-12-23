Leia aqui o DN desta quarta-feira, 24 de dezembro

O número de profissionais nos diferentes sistemas de saúde públicos faz manchete do DN desta quarta-feira:Madeira tem mais médicos de família e enfermeiros por habitante do que o continenteAnálise dos sistemas de saúde na Madeira e no continente mostra que a região autónoma tem maior disponibilidade de enfermeiros e de clínicos de Medicina Geral e Familiar. Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são zonas mais pressionadas.Já a foto principal vai mesmo para a época festiva que vivemos:Festival em Lisboa. A música ucraniana de Litá e rituais de Natal que renascem entre o paganismo e o cristianismoTambém se destacam os casos de homicídio que abalaram os EUA e Portugal: Cláudio Valente. “Nada fazia crer que ia acontecer” ou “os sinais estavam lá todos”?Mas não só. Há muito mais para ler nesta edição de Natal 2025 do DN. Descarregue-a na íntegra no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe, com todas as "chamadas":