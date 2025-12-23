Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Madeira tem mais oferta de enfermeiros e médicos de clínica geral que o continente
António Pedro Santos / Lusa
Sociedade

Madeira tem mais oferta de enfermeiros e médicos de clínica geral que o continente

Análise comparativa dos sistemas de saúde na Madeira e no continente mostra que a região autonóma tem maior disponibilidade de enfermeiros e de clínicos de medicina geral e familiar.
Carlos Ferro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Saúde
SNS
Região Autónoma da Madeira
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt